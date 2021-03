Las guarderías y jardines de infancia denuncian su exclusión en la vacunación contra la covid



La Asociación de Centros Infantiles, Guarderías Infantiles y Jardines de Infancia de Zaragoza y Provincia cree que estos lugares deberían ser considerados servicios esenciales y que, pese al riesgo que entraña su trabajo, lamenta que no les vayan a vacunar, “si no fuera por nosotros, muchas madres y padres no podrían ir a trabajar”.