Aprobado, por unanimidad, el Plan de ayudas a Pymes y Autónomos de la DPZ con 18 millones de euros

El pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado, por unanimidad, el Plan de Concertación Económica de ayudas a Pymes y Autónomos del ejercicio 2020, que tiene una dotación de 18 millones de euros.

Los fondos se distribuirán entre los 292 ayuntamientos de la provincia con el compromiso de que utilicen el 30% de la subvención que les corresponda a apoyar a sus pymes y sus autónomos.

De esta forma, los consistorios podrán destinar al menos 5,4 millones de euros a ayudar a las pymes y los autónomos de su localidad y, además, dispondrán de otros 12,6 millones más totalmente incondicionados que podrán utilizar para mejorar los servicios que consideren más prioritarios.

"Tarde"

La diputada de En Común, Elena García, ha mostrado su apoyo a este Plan porque ayudará a paliar los efectos generados por la pandemia de coronavirus en las pymes y autónomos de la provincia.

El diputado del PP, José Manuel Gimeno, ha mostrado su satisfacción por este plan y que se resuelva antes de fin de año, si bien ha observado que "llega tarde" y ha pedido agilidad al equipo de gobierno socialista de la institución en próximas convocatorias.

Para el diputado popular, lo "realmente útil" podría haber sido contar "a tiempo" con estos fondos, en año excepcional y resolverlos en tiempo, pero "no el último día del año". No obstante, ha reconocido que es una "buena noticia para los ayuntamientos" y ha brindado el apoyo del PP.

José Manuel Gimeno ha criticado de este Plan porque los autónomos y pymes "verán pasar sus esperanzas" porque los ayuntamientos tienen que distribuir un 30 por ciento de la partida que les corresponda este año y solo resta un día para que concluya el 2021.

"Más publicidad que realidad"

El diputado popular ha apelado al principio de oportunidad para que esta iniciativa sea efectiva porque "en un día no se pueden hacer llegar los fondos a las pymes". A su parecer, los ayuntamientos que han ayudado lo han hecho con fondos propios y los que no lo han hecho "será imposible con esta ayuda" que acabará ingresándose para gastos generales y no tendrán que devolver ni un céntimos, ha aventurado.

"Es un Plan más cargado de publicidad que de realidad para las pymes que ven defraudadas sus promesas". Gimeno ha pedido que se convoque un Plan directo desde la DPZ porque con este se pone a los ayuntamientos en la tesitura de distribuir los fondos el último día del año.

El portavoz del PSOE, Francisco Compés, ha dicho que el reparto es "objetivo" porque un 40 por ciento es un fijo igual para todos los ayuntamientos que son 24.400 euros para cada uno; otros 50 por ciento se reparte según población con 31 euros por habitante y el otro 10 por ciento es un fijo para municipios con un índice sintético inferior a 10 elaborado por el Gobierno de Aragón y que mide el nivel de desarrollo según un conjunto de parámetros.

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero ha replicado al PP que este Plan "llega tarde, pero llega" y los ayuntamientos dispondrán de 18 millones de euros, que los podrán incorporar a su remanente al eliminar las reglas fiscales y el consistorio que tenga voluntad podrá ayudar a sus pymes y autónomos, ha zanjado.

Sánchez Quero ha agradecido al PP que apoye el Plan de Concertación Económica de ayudas a Pymes y Autónomos del ejercicio 2020 porque también los 70 ayuntamientos gobernados por el PP en la provincia tendrán fondos para acometer infraestructuras pendientes.