Piden cinco años de prisión por un atraco de 30.000 euros a punta de cuchillo

Dos hombres y una mujer se sentaron este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Zaragoza para arrojar luz sobre un presunto atraco de 30.000 euros a punta de cuchillo, un intento de estafa y un supuesto delito de blanqueo de capitales. La Fiscalía pide cinco años de prisión para el principal acusado, Guy A., al que imputa un delito de robo con intimidación, y otros cinco meses más por intentar llevar a cabo un conocido timo. El Ministerio Público solicita también tres años de cárcel para su pareja (Ornella M.) y un amigo (Bill A.) por un presunto delito de blanqueo. Los hechos se denunciaron el 6 de enero de este año, pero arrancaron al menos dos meses atrás, cuando el presunto autor del robo y la víctima, un empresario zaragozano, se conocieron y estudiaron la posibilidad de hacer negocios de rápida rentabilidad en el sector inmobiliario.

Según relató la víctima, Manuel, que no se ha presentado como acusación particular, el denunciado trató de estafarle mediante el método del papel pintado: "Quedamos en la estación intermodal, donde al parecer se alojaba, y me dijo que tenía un dinero para invertir, habló de cantidades astronómicas, pero que estaba marcado con sellos de la ONU y necesitaba limpiarlos". El acusado habría llevado a cabo el modus operandi habitual en el citado timo, que consiste en hacer una demostración con un billete de curso legal marcado previamente y al que se le aplican unas supuestas sustancias químicas que borrarían el sello oficial. La víctima acudió a un cajero a ingresarlo sin encontrarse con ningún impedimento, lo que le hizo reforzar la confianza depositada en el encausado.

De cara a poner en marcha una operación inmediata "con una buena comisión", Manuel aportó otros 30.000 euros, que sacó del banco en billetes de 200, la misma configuración que el dinero "marcado", tal y como habrían acordado para facilitar la entrada en el curso legal del dinero de Guy, que según dijo la víctima se quedó a pernoctar en una vivienda de su propiedad en el Arrabal. Ahí, aseguró, "trató de cambiar unos billetes por otros, hasta que me di cuenta y logró convencerme para que me los llevase todos a mi casa y volviese más tarde".

Envíos de dinero a Camerún

Fue a su regreso esa misma noche cuando habría sucedido el atraco y que denunció ante la Policía la tarde del día siguiente, un aspecto en el que el abogado defensor, Alfonso Bayo, hizo especial hincapié. El acusado negó el asalto en todo momento.

La Policía encontró huellas de Guy en el piso del Arrabal, y también el material habitual en el timo del papel pintado en la vivienda de su amigo Bill, que se enfrenta a tres años de cárcel por el supuesto blanqueo de capitales, misma pena que la Fiscalía pide para Ornella, pareja del principal acusado y que reconoció realizar envíos de dinero a Camerún, aunque aseveró que en todo momento ejercía de comisionista en las remesas de inmigrantes sin papeles que conocía en el mercadillo de la Almozara. Los dueños de dos locutorios coincidieron en que sus envíos siempre eran de billetes de 200 euros.