Un policía logra rescatar a una joven tras caer al río Ebro en plena crecida desde el puente de La Almozara

La Policía Nacional ha conseguido salvar este martes la vida a una joven en Zaragoza gracias a la rápida intervención de varios agentes, que al verla caer al río se han arrojado al agua para rescatarla antes de que la arrastrara la fuerte corriente. Los hechos se han registrado en torno a las 22.30 en la zona del puente de La Almozara, desde el que esta persona se habría precipitado por causas que ahora se investigan.

Según las primeras pesquisas, la sala del 091 ha recibido varias llamadas alertando de la presencia de una mujer sobre el puente con actitud nerviosa. El aviso se ha trasladado enseguida a todos los coches patrulla que se encontraban en los alrededores, lo que ha permitido a una pareja de agentes localizar a la joven. Al parecer, esta estaba a punto de caer al agua, pero uno de los policías la ha agarrado in extremis de la mano. Sin embargo, el peso del cuerpo y sus violentos movimientos han hecho que acabará en el río.

La Jefatura Superior no disponía todavía del informe de actuación, pero ha confirmado que un agente no se lo ha pensado dos veces y se ha tirado al cauce del río para intentar salvar a la precipitada, a la que ha intentado no perder de vista. La crecida del Ebro y la corriente han complicado la actuación, pero con ayuda de varios compañeros que han acudido también a la llamada de auxilio, el funcionario ha logrado llegar hasta la joven y arrastrarla hasta la orilla.

La sala de operaciones había movilizado a una ambulancia, que tras prestar una primera asistencia a la víctima la ha trasladado a un centro hospitalario de la capital aragonesa. En principio, parece que tanto ella como los policías que han participado en el arriesgado rescate estarían en buen estado.