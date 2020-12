"Me fui a trabajar y lo dejé durmiendo con la puerta abierta, luego la Policía me habló de un secuestro"

Una deuda entre dos jóvenes aragoneses, una noche en una discoteca riojana y un supuesto secuestro. Lo que en inicio podría parecer una ecuación de fácil solución resulta ser todo lo contrario debido a las grandes contradicciones entre los relatos de los testigos, la supuesta víctima y el acusado. Este último, V. F., se sentó este miércoles en el banquillo ante los magistrados de la sala sexta de la Audiencia de Zaragoza, donde aseguró que el presunto secuestrado le debía 250 euros por un préstamo “para no entrar en la cárcel” y que, tras coincidir una noche de sábado en la discoteca Crepúsculo de la localidad de Alfaro (La Rioja), se presentó de forma voluntaria en su domicilio en Zaragoza. Una vez ahí, le habría sustraído otros 500 euros que guardaba en un sobre después de pasar el domingo juntos y echarse a dormir a última hora del día. Después, ha dicho, lo dejó “durmiendo, con la puerta sin cerrar, luego la Policía vino a buscarme y me habló de un secuestro”.

La versión que ha sostenido A. N., presunto secuestrado y testigo de cargo, es bien distinta. Durante la sesión ha dicho que fue asaltado por el acusado en una calle aledaña a la discoteca donde estaba con su entonces novia y que se le obligó a subir a punta de cuchillo a un automóvil que le trasladó hasta el domicilio de V. F, donde se le habría retenido. La chica, que ha sido interrogada por videoconferencia, ha afirmado no tener constancia de los hechos: “No sé nada. He alucinado cuando me lo han contado. A mí no me contó nada”. También ha negado haber recibido unos mensajes de móvil, tal y como indicó A. N. en sus declaraciones policiales, e incluso ha asegurado que en el momento de los hechos, diciembre de 2019, ni siquiera tenía teléfono.

La supuesta víctima ha llegado a asegurar ante el tribunal que en el piso fue atado y golpeado, que le requisaron el teléfono móvil, la tarjeta sanitaria y los 80 euros que llevaba encima. Todo ello para saldar una deuda “de unos 600 euros” que mantenía con el acusado “por unos gramos de marihuana”. Ha aseverado que se quedó dormido en el sofá del salón y que, cuando despertó, en el domicilio, que tendría la puerta cerrada, solo estaban él y la pareja del acusado, por lo que se habría escapado descolgándose “por una tubería desde el segundo piso hasta el bajo”, aprovechando que “la ventana de un domicilio estaba abierta para entrar en él y salir a la calle”. Ningún vecino pudo corroborar a los agentes esta versión.

Tras el supuesto escape, A. N. se dirigió a la comisaría de la avenida de Valencia, que lo derivó a otra. Los policías que entonces le atendieron han relatado en la Audiencia que el joven presentaba “un estado lamentable”, al parecer “por el consumo de alcohol y drogas”, y que incluso les “costó tomarle declaración”. Sin embargo, han negado que apreciaran daños físicos derivados de cualquier golpe o atadura. Los funcionaros comprobaron que durante la noche hubo llamadas cruzadas entre los dos jóvenes y también con un tercero.

Los amigos de la presunta víctima, con los que viajó en coche de Barbastro a Alfaro, han dicho desconocer qué le pudo suceder, que al poco de llegar a la discoteca se quedó en la puerta discutiendo con una chica y que no volvieron a saber de él en toda la noche. A la hora de volver a casa, trataron de contactar con él e incluso lo buscaron por las calles cercanas al establecimiento, pero al no tener noticias tomaron rumbo a Barbastro. Han negado que hubiesen recibido mensajes en el móvil.

Los únicos puntos de encuentro en las declaraciones de V. F. y A. N. son que coincidieron en la discoteca, que quedaron en que el lunes saldarían la deuda pendiente -aunque su tarjeta de crédito la tenía uno de los amigos que han intervenido como testigos- y que ese día el acusado se marchó temprano a trabajar. La abogada defensora, Soraya Laborda, que solicita la absolución de su cliente, ha manifestado ante el tribunal que la declaración del testigo principal “hace aguas, no ha sido coherente y da una serie de datos que no se han podido corroborar”, mientras la del acusado “ha sido coherente y razonada”. Se ha preguntado “cómo va a retenerlo en una casa donde solo hay una chica” y ha recordado que su cliente “no tiene antecedentes por drogas”.

El Ministerio Fiscal, que pide 6 años y medio de prisión por los delitos de detención ilegal y de realización arbitraria del propio derecho, ha hecho especial hincapié en la imposibilidad de viajar entre Alfaro y Zaragoza a primera hora del domingo como sostén del relato de la presunta víctima.