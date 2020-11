"Nunca habíamos dado un premio así"

En la calle Manuel Escoriaza y Fabro de Zaragoza, el jueves ha amanecido rebosante de felicidad. El estanco de David Pinilla, en el número 7, validó la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este miércoles: un único acertante de Primera Categoría que se embolsará 1,9 millones de euros.

Los seis números agraciados salieron de este establecimiento, con poca tradición lotera, aunque con la distinción ya de un gran premio sellado. “Nunca habíamos dado tanto dinero, en parte, porque apenas llevamos año y medio vendiendo lotería. Para Navidad dimos algo, pero no estas cantidades”, señala David Pinilla, propietario del estanco.

“Llevamos abiertos dos años, aunque vendiendo lotería algo menos. Es una alegría tremenda, más en los tiempos tan difíciles que corren ahora, ojalá podamos seguir repartiendo suerte”, añade.

La noticia corrió por el barrio y su entorno, cerca de vieja estación del Portillo, y la pregunta entre los vecinos no podía ser otra: “¿Quién es el afortunado?”. “Creemos que es algún cliente habitual, del barrio, porque suele ser nuestra clientela. Pero no sabemos quién ha podido ser, y dudo mucho que lo sepamos. De momento, por aquí no ha pasado aún nadie. Quizá ni se haya enterado aún el agraciado”, indica David Pinilla.

Según informó en la noche del miércoles Loterías y Apuestas del Estado, al boleto ganador, único con seis aciertos, le corresponden 1.906.870,14 euros de premio. Además, de Segunda Categoría (cinco aciertos y el complementario) existen cinco boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Jaraíz de la Vera (Cáceres), en la número 3 de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), en el Despacho Receptor número 11.780 de Vilanova i La Geltrú (Barcelona), en el número 89.315 de Vitoria-Gasteiz (Álava) y a través del canal oficial de internet Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 18 de noviembre de 2020, ha estado formada por los números 13, 17, 24, 27, 40 y 47. El número complementario es el 38 y el reintegro, el 7. La recaudación del sorteo ascendió a 2.609.302,50 euros.