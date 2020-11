La línea negra del Presupuesto

La confirmación del Gobierno central de que va a pactar con Bildu los Presupuestos Generales sigue generando una corriente de reacciones contrarias a que la formación independentista, que continúa sin condenar el terrorismo de ETA, condicione ahora las políticas de Estado. Este sábado, en el marco del Congreso Provincial del PP de Zaragoza, su líder nacional, Pablo Casado, dio un paso más y acusó al presidente, Pedro Sánchez, de traspasar una ‘línea negra’

El jefe de la oposición, que ya había denunciado la connivencia del Ejecutivo con la formación radical, que anunció el sí a las Cuentas mientras se trasladaba a la cárcel de Zuera a los asesinos de Jiménez Becerril, endureció el discurso y apeló en Zaragoza al presidente del Gobierno para que explique a los hijos de Manuel Giménez Abad, expresidente del PP aragonés asesinado por ETA, un pacto que según aseveró abre una etapa "negra" en la historia de España. La denuncia de Casado, quien recordó los seis acuerdos continuados que ha hilvanado el Ejecutivo central con Bildu desde la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy, vino acompañada de una catarata de reacciones similares, entre ellas la de Ciudadanos, quien también este sábado volvió a tender la mano a Sánchez para que abandone el acuerdo con Bildu y regrese a un marco de moderación. Las apelaciones de ambas formaciones se encuadran en un clamor generalizado de que el futuro de España, en un momento especialmente delicado, no puede pasar por una formación que no ha dado aún ninguna muestra de arrepentimiento por los casi mil crímenes cometidos por la banda terrorista. Una voz que también empieza a elevarse entre los barones socialistas, que entienden que Bildu no es un actor que pueda reforzar la convivencia y mucho menos que genere espacios de consenso y de respeto constitucional. Urge una necesaria rectificación por el bien del conjunto de los españoles.