"Pues si así evitamos contagios, se hace". Con estas palabras, Laura Cubillos, una usuaria de la línea 21, resumía en la parada del paseo de la Independencia la resignación generalizada entre los viajeros del transporte público ante la nueva recomendación del Ayuntamiento de no conversar en el interior de los vehículos.

"Voy siempre sola y no suelo llamar, hablo por Whatsapp, así que tampoco me afectará mucho", comentaba la joven. A su lado, Carmen Bermúdez, coincidía en su opinión, aunque apostaba por otras soluciones. "Si de verdad funciona lo veo bien, pero más ayudaría que mejoraran las frecuencias y así no iríamos muchas veces como sardinas en lata", apuntaba.

A pocos metros, en la parada del tranvía de plaza de España, había quien recibía la noticia con incredulidad. "¿En serio nos van a prohibir hablar?", preguntaba Julio Soro, a punto de coger un convoy en dirección al Actur. A su juicio, el Ayuntamiento "está dando palos de ciego", aunque reconocía que "mucha gente lleva la mascarilla mal o la reutiliza demasiado y ya no hace nada".