Montañana pide más bancos y badenes en sus caminos más transitados

Más bancos, badenes en el camino de Ronda, mejoras en el transporte y una solución para el problema de vivienda que sufre Montañana. Estas son, a grandes rasgos, las principales preocupaciones de quienes viven en este barrio rural y de su asociación de vecinos, cuya nueva junta directiva echó a andar hace unos meses.

La Asociación de Vecinos Urdán de Montañana ha hecho público un listado de una docena de demandas elaborado gracias a la participación vecinal y con el que esperan conseguir pequeñas -y no tan pequeñas- mejoras para el barrio. “Al haber constituido una junta nueva hace unos meses, enviamos un documento a los vecinos en el que nos presentábamos y en el que pedíamos que nos hicieran llegar sus sugerencias y peticiones, tanto a los socios como a los no socios”, explica María Luisa López, presidenta del colectivo vecinal.

La primera de las peticiones tiene que ver con la dotación de agua y vertido a las viviendas diseminadas en el camino de Ronda, una reivindicación que viene de lejos y cuyas dificultades para llevarse a cabo ya se han puesto de manifiesto en varias ocasiones. En este mismo camino, algunos ven con buenos ojos la instalación de badenes para reducir la velocidad a la que circulan los vehículos. Las razones que esgrimen desde la asociación es que es una vía muy transitada por la que, además de coches, pasan muchas bicicletas y peatones. “Puede ser interesante colocarlos”, comenta López.

Otra de las cuestiones que hace meses inquieta al barrio son los intentos de robo y okupación que se repitieron durante el verano. La portavoz de la asociación asegura que es un problema que sigue preocupando, pero va más allá y considera que existe un problema generalizado con la vivienda. “Hay vivienda en Montañana, pero o no las sacan a la venta o las sacan por un precio que no es el que valen. La gente joven se quiere quedar en el barrio pero se está marchando porque no pueden pagar lo que se les pide por casas que hay que reformar enteras”, señala. Y es que, uno de los intereses del colectivo pasa por contribuir a fijar población en el barrio para “evitar su degradación y deterioro”.

En el listado de peticiones también se ha colado la de mejorar la frecuencia de la línea 28, una demanda recurrente sin visos de prosperar por el momento, ya que el consistorio dejó claro que descarta introducir más vehículos debido a su baja ocupación. Es la pescadilla que se muerde la cola, no tiene usuarios porque da un mal servicio, y no se mejora porque no tiene usuarios”, lamentan desde la asociación, que no quiere dejar de intentarlo. “Sabemos que muchas demandas no serán viables y otras costarán mucho, pero tenemos que recoger el sentido del barrio”, comenta López.

Los vecinos también han señalado la necesidad de contar con bancos en la avenida de Montañana, en el tramo que va desde las casas de la papelera hasta el Centro de Mayores. “Hay gente mayor que no puede hacerlo de un tirón y necesita descansar, y así como en la calle Mayor tenemos bancos cada pocos metros, allí no hay”, explica la portavoz.

Completan la lista de peticiones la construcción de un carril bici, recuperar la polivalencia del pabellón, decorar las tapias de los solares que están sin construir, cambiar de nombre al camino del Olvido, poner en marcha políticas para incentivar el comercio de barrio e iniciar campañas de limpieza. “Queríamos empezar una colaboración con el colegio y la Casa de Juventud, que siempre tienen muy buenas ideas”, pero cada vez que planeamos algo se va al garete por las restricciones, lamenta López.