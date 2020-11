El gobierno de Zaragoza ‘arregla’ las plazas emblemáticas del centro

Pocas veces ha coincidido en el tiempo la reforma de tres espacios emblemáticos de la capital aragonesa. Más pronto que tarde, las plazas de Santa Engracia, Los Sitios y Salamero lucirán un nuevo y reluciente rostro. Aunque sobre la última todavía se ciernen ciertas incógnitas, sobre todo relativas a las causas por las que en enero de este año se hundió el techo del aparcamiento subterráneo, el Ayuntamiento de Zaragoza ya las ha encumbrado como proyectos estrella y ha levantado expectativas sobre su presumiblemente lucido resultado final. Los Sitios tendrá nuevos parterres de césped en poco más de un mes, pero para las otras dos, que se someterán a una reforma integral, todavía habrá que esperar al menos hasta principios de 2021.

Santa Engracia es la única de las tres en la que todavía no se han puesto a trabajar los operarios, y aunque estaba previsto que las obras empezaran en el pasado mes de octubre, finalmente tendrán que llegar algo más tarde. No obstante, el plazo de ejecución no es especialmente largo y en un periodo de cuatro meses desde su comienzo estará totalmente reformada, por lo que entre febrero y marzo del año que viene los zaragozanos podrán estar ya estrenando plaza. Los trabajos suponen una inversión de 700.000 euros de las arcas municipales y su principal objetivo es dotar a la basílica de una mayor visibilidad.

Para ello, se retirarán o trasladarán multitud de elementos que actualmente entorpecen la visión del templo (aparcamientos, zona de carga y descarga, parquímetros, una cabina obsoleta o el busto de Joaquín Costa) y se habilitará un nuevo espacio peatonal y ajardinado de 2.600 metros cuadrados junto al paseo de la Independencia. En concreto, según aseguró el alcalde, Jorge Azcón, durante la presentación del proyecto, esta será la mayor peatonalización de la ciudad desde la de Alfonso I, que se ejecutó hace ya casi 20 años. Además, este es el lugar elegido por el Consistorio para colocar un monumento en honor a los fallecidos por coronavirus, que se ubicará junto al edificio de Correos.

Cambio de la vegetación. Los trabajos en la plaza de Los Sitios comenzaron ya hace una semana. Ya se ha retirado el viejo césped y se está preparando la tierra para colocar el nuevo. Forman parte de un completo plan de acción que sembró 12.000 plantas de flor de diversas especies en 2.500 m² de toda la ciudad. Guillermo Mestre

Aunque en la plaza de Los Sitios el cambio no será tan mayúsculo sí que será especialmente vistoso. Los trabajos comenzaron la semana pasada y se centran en la renovación del césped de los parterres, que hace tiempo que muestra un aspecto deteriorado debido, sobre todo, a las deposiciones de los perros. En concreto, se eliminará la hierba existente, se preparará y acondicionará el terreno con nueva tierra y se mejorará el suelo de arbolado. También se cambiará el sistema de drenajes por otro automatizado con telegestión. La edil de Servicios Públicos, Natalia Chueca, destacó que se trata de una actuación muy demandada por los vecinos de la zona que dará a este emblemático entorno, "por fin, el aspecto que se merece".

A la espera del expediente

El proyecto de la plaza de Salamero todavía tiene, por el accidente que motivó su reforma, muchas incógnitas por desvelar. El Ayuntamiento sigue pendiente de recibir el informe definitivo que determine las causas del hundimiento de varios centímetros del techo del aparcamiento subterráneo, y que previsiblemente podría dar a conocer en dos o tres semanas. Una vez se dirima la responsabilidad de lo ocurrido habrá que alcanzar un acuerdo de rescisión del contrato con Indigo, la empresa que actualmente gestiona el parquin, y entonces se podrá empezar a elaborar el anteproyecto de la futura plaza.

Todo dependerá del informe. En la reforma de la plaza de Salamero también se tratará de crear un gran espacio peatonal sin obstáculos. Sin embargo, el proyecto todavía está por elaborar, porque dependerá de lo que determine el expediente. Ahora está totalmente vacía, sin árboles ni ningún tipo de mobiliario, para evitar otro hundimiento. Guillermo Mestre

No obstante, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ya se ha reunido con los representantes del tejido económico, vecinal y asociativo de la zona para recabar ideas y propuestas de cara a la inminente reforma. De las tres, será la que más tiempo tarde en llegar, pero el "objetivo prioritario", según ha dicho en varias ocasiones el edil, es acometer las obras "en cuanto sea posible". Se espera que al menos los trabajos puedan comenzar en 2021.

Aunque es pronto para adelantar cuál será el coste y cómo quedará finalmente la plaza, que ahora ya está totalmente vacía sin parterres ni mobiliario, el gobierno PP-Cs apuesta por crear un espacio que sea casi del todo peatonal y que se adecue a las demandas actuales de movilidad, arquitectura y urbanismo. El diseño del proyecto, no obstante, estará condicionado por los resultados del informe.

La FABZ pide al Ayuntamiento que no se olvide de los barrios

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) quiere que el Ayuntamiento "no se olvide" de los distritos populares. Aunque celebran las actuaciones que se van a acometer en el centro recuerdan que hay zonas más degradadas y donde además se concentra un mayor porcentaje de población y piden que también en estas se hagan reformas.

"No tiene que haber dos ciudades, una de primera y una de segunda", criticó ayer el portavoz de urbanismo de la entidad, Juan Carlos Crespo, que recordó que algunos barrios como San José, Las Fuentes y Las Delicias tienen áreas"muy degradadas"que requieren de medidas para su rehabilitación y de una pronta intervención por parte del gobierno municipal.

"Nos parece bien que se acometan mejoras, pero no solo en el centro, también en el resto de la ciudad", enfatizó Crespo, que valoró de forma positiva las intervenciones como las que se van a llevar a cabo en Los Sitios o Santa Engracia pero lamentó que en otras zonas de Zaragoza "brillan por su ausencia".

Por citar algún ejemplo, Crespo mencionó la denominada Isla de San José, que quieren convertir en una 'supermanzana', entre otras cuestiones con rebajes de aceras. "Solo hay que echar un vistazo a los planes de barrio", sentenció.