Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda de la plaza de Santo Domingo de Zaragoza

Los Bomberos de Zaragoza han hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 45 años en el interior de una vivienda de la plaza de Santo Domingo de la capital aragonesa.

Efectivos del cuerpo de bomberos han recibido el aviso de la Policía Local sobre las 17.30 de este lunes, tal y como explican en una nota de prensa. Los agentes de la Policía Local han dado avisto tras no poder contactar con la inquilina del piso. También la Policía había sido alertada por los vecinos debido a una fuga de agua en esta vivienda. Efectivos de bomberos han intentado acceder a la vivienda con la autoescala pero no han podido al tratarse de un noveno piso. Finalmente, han accedido desde la décima planta con cuerdas y han entrado por la ventana. Dentro se han encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en el suelo, que no presentaba signos de violencia. La Policía Nacional se ha quedado a cargo de la investigación.

Según han informado fuentes de la Policía a HERALDO de Aragón, la investigación apunta a muerte natural ya que no hay ningún signo de violencia en el cuerpo.