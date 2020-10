La Torre Outlet abre con sistemas de seguridad anticovid y de reconocimiento facial 

La Torre Outlet Zaragoza ha abierto sus puertas al público con un refuerzo en sus medidas de seguridad para garantizar que sus visitantes y trabajadores puedan encontrarse cómodos y protegidos en este complejo comercial totalmente digitalizado. Así, dispone de un sistema de reconocimiento facial, control de aforo y sistema de anti-intrusión.

Además, se han implantado normas que ya empiezan a ser habituales, como la toma de temperatura, dispensadores de alcohol en gel en puntos estratégicos, rotulación sanitaria, disminución de aforos, marcación del distanciamiento social en zonas propensas a filas…, que forman parte de los protocolos exigidos por las autoridades sanitarias para convertir los espacios comerciales en lugares controlados y seguros.

Asimiso, Telefónica digitaliza otras tantas medidas necesarias para conseguir un entorno seguro. Según informa la compañía, la Torre cuenta un sistema de 184 cámaras IP (son videocámaras creadas para enviar señales de video y audio) para monitorizar a cualquier persona que se encuentre en el recinto.

En la Torre Outlet hay espacios comerciales y de ocio en los que se realizarán eventos, las cámaras dispuestas en todo el recorrido de calles y plazas permitirán asegurar el cumplimiento de la distancia de seguridad entre personas, así como que se cumplan las medidas de aforo en todo el área comercial, ya que dispondrán de la tecnología necesaria para realizar conteo de personas y detección de aglomeraciones. Además de estas analíticas de video, el sistema podrá realizar reconocimiento facial para poder segmentar a los clientes (siempre de manera anónima) en cuanto a edad, sexo, etc, permitiendo orientar la información de ofertas y eventos del espacio.

Según informa Telefónica en un comunicado, el sistema de intrusión está formado por sensores que permiten detectar si hay presencia no deseada en algún emplazamiento, si se intenta manipular cualquier punto de acceso no permitido (puertas de emergencia, ventanas, etc). Dicha sensórica, permite proteger al centro ante cualquier acto vandálicoo infracción pero también obtener mayor información sobre ocupación de áreas concretas.

La integración de estos sistemas permiten video-verificar la alarma generada por el sistema de intrusión, es decir, cuando se detecte una intrusión, sobrepaso de aforo o que no se esté manteniendo la distancia social de seguridad, la cámara asociada se activa automáticamente mostrando imagen en tiempo real, para que el operador del Centro de Control pueda comprobarlo y active el protocolo de actuación establecido.

Aunque los sistemas tengan un alto nivel de inteligencia, el cerebro estará en el Centro de Control, desplegado por Telefónica Ingeniería de Seguridad, al igual que el resto de sistemas. Desde este Centro de Control se centralizarán y operarán todos los sistemas de manera coordinada, automatizando los distintos protocolos de seguridad del espacio comercial y disminuyendo significativamente los tiempos de respuesta ante incidentes.