Ocio en La Torre Outlet de Zaragoza: de los mundos de Lego a los 'escape rooms'

En un entorno de compras es fundamental una atención especial a la parcela de ocio, sobre todo para la clientela familiar, como complemento a la sesión de compras o refugio para esos compañeros de ‘expedición’ que no son muy aficionados a ir de tiendas. En La Torre Outlet se ha puesto un cuidado especial a la hora de diseñar la oferta de entretenimiento que complementa a las compras y la restauración, con alternativas muy diferentes: cine, aventuras de realidad virtual, escape rooms, rocódromo, recreativos analógicos y digitales, zona de juguetes… todo un mundo para disfrutar de la visita de un modo completo y con todas las medidas de seguridad. La Torre Outlet se inaugura este jueves a las 10.00 con un aforo del 50% para los establecimientos comerciales, cines, bares y restaurantes y del 25% a partir del lunes 26 de octubre.

Artesiete

La cadena de multicines de Antonio Banderas aterriza en Zaragoza con su guiño al séptimo arte en el nombre y ocho salas que incorporan tecnología punta. Las salas impresionan por su amplitud con un sistema de sonido envolvente Dolby Atmos inmersivo en 360º, proyectores Láser 4K de última generación y pantallas de gran resolución y tamaño. Además, las butacas son autorregulables en respaldo y reposapiés. Las salas se estrenan este jueves con las películas 'No matarás', 'Pinocho', 'Como perros y gatos 2', 'The Vigil', 'Esto que tú me das y 'Greenland: el último refugio'.

Climbat

Se trata de un moderno rocódromo de 850 m2 con zona de Clip ‘N Climb (escalada lúdica) de 70 m2 de superficie, un muro de cuerda de 15 metros y un espacio de True Blues de 13 metros de altura. Tiene oferta a medida para cada edad y nivel, y está planteado igualmente para celebraciones.

MadLab

Este centro de ocio, pionero en el mundo del entretenimiento, ofrece al visitante diversas experiencias que se salen de lo habitual: desde ‘escape rooms’ o realidad virtual a los llamados ‘real games’ (experiencias inmersivas), la hiperrealidad o el ‘laser tag’ en batallas por equipos, hasta un total de 11 experiencias ampliables. Aquí la diversión se dirige a todos los públicos.

Sould Park

Aquí se ofrecen varios tipos de diversión en un mismo espacio. Por ejemplo, las camas elásticasque permiten hacer espectaculares mates de baloncesto además de saltar por simple diversión, o los recorridos con obstáculos; junto a ello se ofrece una zona de juegos recreativos con máquinas espectaculares, que llevan los antiguos ‘arcades’ a nuevas dimensiones.

Lego®Fan Factory

La marca danesa nació en 1932 gracias a la familia Kristiansen, que sigue al mando de una marca mundialmente conocida por sus juguetes de piezas ensambladas, sencillas y coloridas, que permiten construcciones imaginativas. Obviamente, su público principal es infantil, pero también es un favorito de los padres. En su espacio de la Torre Outlet se puede jugar de forma gratuita.

Juguetilandia

Esta juguetería es un paraíso para los más pequeños; muy integrada en el mercado online, este espacio físico permite disfrutar de una inmensa cantidad de juguetes de primeras marcas, compartimentados por edades y abiertos igualmente a la exploración de los más pequeños.

