La mejor vecina de España vive en Zaragoza

¿Se imagina ser reconocido como uno de los mejores vecinos de toda España? La zaragozana Esther Villoro acaba de convertirse en la primera aragonesa en alzarse con el reconocimiento a Super Vecino/a de nuestro país de la mano de la plataforma de barrio Nextdoor.

Según fuentes de la organización, la zaragozana “ha sido premiada por ayudar a crear un barrio más unido y dinámico en el contexto de pandemia que vivimos”.

Estos premios nacen hace dos años con el objetivo de reconocer a aquellas personas que, gracias a su solidaridad y tiempo invertido, ayudan a crear barrios más fuertes y unidos. “Este año los premios son especialmente importantes porque durante el confinamiento son muchos los que han ofrecido su ayuda, animando a sus vecinos y vecinas y evitando que mucha gente se sienta sola”, indican. Además de la zaragozana, este año eran reconocidas nueve personas en toda España: tres en Barcelona, otras tres en Madrid, una en Valencia y otra en Sevilla.

Y Esther Villoro (40), vecina de la calle Isla del Tesoro del barrio Valdespartera, ha sido una de ellas, logrando alzarse con el premio dentro de la categoría social entre más de 5.000 candidaturas, en torno a 300 llegadas desde algún punto de Aragón. A los 15 días de dar comienzo el confinamiento decidió, como tantas personas en todo el mundo, salir semanalmente a su balcón para amenizar la vida de los residentes de las más de 170 casas que conforman su urbanización. La gala de los Óscar, la feria de Abril, la Flower Power o la noche en blanco fueron algunas de las temáticas elegidas durante casi tres meses.

“Me siento muy feliz y contenta de recibir este reconocimiento a nivel nacional. Además, para mí es un orgullo muy grande que sea la primera vez que recae en Aragón”, asegura Villoro, emocionada. Además, la zaragozana no duda en agradecer en numerosas ocasiones a toda la gente que le ha votado, así como a aquellos vecinos que decidieron presentar su candidatura: “Es algo que no me esperaba y, mucho menos, llegar hasta la final. El simple hecho de que pensaran en mí ya fue algo genial”.

Villoro reconoce que es “todo un orgullo” aunque este reconocimiento también conlleva una gran responsabilidad. “Me gustaría que sirviese de ejemplo para que la gente aprenda a valorar la importancia de las cosas bellas y bonitas que se hacen por los demás”, explica, al tiempo que destaca la importancia de aquellos pequeños detalles o acciones que, en ocasiones, parecen pasar inadvertidos pero que, sin darnos cuenta, pueden acabar cambiando la vida de muchas personas. “Al final, cada uno de estos hechos aislados te hacen crecer como persona y, en suma, recaen sobre todos como sociedad”, destaca la galardonada.

Entre aplausos y muestras de cariño de los presentes, la zaragozana recibía un cheque valorado en 100 euros, una camiseta de los premios y una placa como las que hay señalizando las calles de la ciudad con el nombre de su calle y el reconocimiento recibido.

Antes y después de la Covid-19

En opinión de la zaragozana, la pandemia y la llegada de la Covid-19 ha marcado un antes y un después en la población mundial. “Inevitablemente, esto es algo que nos ha cambiado a todos, sobre todo a quienes han tenido la desgracia de perder a un ser querido. Por eso creo que es un buen momento para reflexionar sobre la importancia de la solidaridad y la educación para que nada de esto caiga en saco roto”, explica.

Por otro lado, en un momento en el que las redes sociales han logrado modificar nuestra manera de relacionarnos, Villoro reivindica la importancia de juntarse en las calles y las plazas y, sobre todo, de hacer barrio: “En nuestra comunidad había vecinos que jamás se habían saludado antes de la pandemia. Creo que sería muy bonito recuperar eso que se hacía antaño y acercarnos más a las personas, desvirtualizando nuestra manera de relacionarnos”, concluye.

Cómo hemos cambiado

En esta misma línea, Nextdoor acaba de publicar los resultados de un estudio titulado ‘Los cambios de percepción de la población de las relaciones entre vecinos y el valor del comercio local a raíz de la pandemia’, llegando a la conclusión de que, efectivamente, la crisis sanitaria actual ha provocado que los españoles hayan conectado más con su vecindario, así como el regreso a las tiendas del barrio y al comercio de proximidad. De hecho, así lo han asegurado más del 51% de los más de 5.000 encuestados que han formado parte de dicho estudio.

Además, desde el inicio de la pandemia, más del 70% de los encuestados ha asegurado haber ofrecido ayuda a algún vecino en un momento dado, de los cuales, en torno al 38% afirmaba estar dispuesto a invertir parte de su tiempo en sus vecinos a pesar de la falta de tiempo, otra de las características más extendidas hoy en día en la ciudadanía.