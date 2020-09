¿Será la zaragozana Esther Villoro la Mejor Vecina de España?

Ser una buena vecina tiene su reconocimiento. Por segundo año consecutivo, aunque con más fuerza si cabe debido al impulso que ha propinado la pandemia a la relación vecinal, llegan los premios Supervecino del año organizados por la aplicación Nextdoor. Una iniciativa que nace con el objetivo de premiar a los buenos vecinos y, en definitiva, a aquellos que cada día tratan de hacernos la vida más fácil, más divertida o más feliz.

Este año, entre las más de 5.000 candidaturas, unas 300 de ellas procedentes de Aragón, una zaragozana ha logrado colarse en la final dentro de la categoría Social. Se trata de Esther Villoro Querol (40), vecina de la calle Isla del Tesoro de Valdespatera, quien a los 15 días de dar comienzo el confinamiento -y aprovechando que contaba con un equipo de música en casa- decidió, como tantas personas en todo el mundo, salir semanalmente a su balcón para amenizar la vida de los residentes de las más de 170 casas que conforman su urbanización.

Así, cada viernes y sábado, esta visitadora médica actualmente en paro comenzó a salir a las 19.00 para poner música en directo. “Los viernes ponía música y los sábados organizábamos fiestas temáticas y partidos ficticios del Real Zaragoza donde siempre ganábamos”, bromea Villoro. Del mismo modo, la zaragozana creó una cuenta de Instagram a través de la cual los padres podían hacerle llegar peticiones musicales o sorpresas para algunas celebraciones como aniversarios o cumpleaños.

Todo surgió por casualidad ya que Villoro es cantante de eventos desde hace más de 15 años. “Pensé que sería una manera amena y divertida de pasar las largas semanas de confinamiento, sobre todo para las familias con niños”, reconoce. La gala de los Óscar, la feria de Abril, la Flower Power o la noche en blanco fueron algunas de las temáticas elegidas durante casi tres meses. “La gente se animaba enseguida, sacaban sus disfraces, bebidas temáticas, aplaudían… era muy bonito”, rememora.

Al mismo tiempo, la zaragozana fue una de las ocho participantes de la iniciativa Más que aplausos, una plataforma solidaria que se creó en Aragón a principios del confinamiento con el objetivo de reunir dinero para comprar material sanitario para centros hospitalarios de toda España.

Así que cuando la plataforma Nextdoor sacó la convocatoria de los premios Supervecino/a del año, sus vecinos Vicky Casanova y Sergio Comín no tuvieron ninguna duda en presentar su candidatura. La noticia le llegó a través de un audio de whatsapp. “Fue toda una sorpresa y un orgullo que mis vecinos me votaran, y sobre todo que sientan que lo que he hecho ha sido útil para ellos”, explica. Un reconocimiento que le vendría de vuelta cuando hace mes y medio dio positivo en coronavirus y sus vecinos le colmaron de tuppers durante todo un mes.

“Estábamos esperando toda la semana a que llegase el viernes para salir al balcón”, reconocen Lorena Burdío y Lucía Sanz, vecinas de 10 años residentes en los edificios colindantes. “A mi me alegraba el día poniendo música ya que estuve muy aburrida durante todo ese tiempo”, añade Burdío que destaca la celebración de los Óscar para la cual tuvo que sacar “algunos trajes de gala”.

“Creo que Esther se merece ganar este premio porque es un gran esfuerzo todo lo que hizo. Creo que fue un detalle muy bonito por su parte”, añade Sanz, que reconoce que a veces lo echa en falta.

Sin embargo, la labor de Villoro no solo iba dirigida a los más pequeños, sino que sirvió de gran ayuda a padres y madres “en apuros” durante el confinamiento. “Hizo que fueran semanas mucho más llevaderas y divertidas para ellos y también para nosotros”, admite María Cuadrado, vecina de la comunidad. “A mí me ayudó a darle una sorpresa a mi hijo Miguel el día de su sexto cumpleaños. Encerrados en casa, lejos de la familia… no sabía cómo iba a hacerlo y al final tuvo una fiesta que no olvidará en su vida”, asegura.

Reconocer a quienes hacen barrio

Desde Nextdoor España, una red social que permite generar conexiones locales, conversar e intercambiar información, bienes o servicios entre vecinos y vecinas para fomentar la unidad y el intercambio, así como el comercio de proximidad; aseguran que estos premios nacen en 2019 con el objetivo principal de reconocer la labor de aquellos vecinos que se desviven por defender la vida de barrio. “Tratamos de utilizar la tecnología para fomentar encuentros en las calles, las plazas y la vida real, así como para poner en marcha proyectos solidarios, sostenibles e inspiradores”, explica Joana Caminal, responsable de Nextdoor España.

Como explica la portavoz, estos premios pretenden reconocer a todas aquellas personas que se preocupan de hacer barrio. Por eso, el pasado mes de junio lanzaron un concurso invitando a todos sus usuarios a nominar a aquellos vecinos que se habían desvivido por el barrio durante el confinamiento. “No dejan de ser vecinos y vecinas normales y corrientes pero que han tenido una idea que ha sido ejemplo para el resto, por eso queríamos reconocer su labor”, añade.

Durante semanas, mediante un sistema mixto de jurado y votación popular, se ha ido seleccionando a los finalistas del concurso: además de la zaragozana Esther Villoro, optan al título tres madrileños, tres barceloneses, un valenciano y un sevillano. El resultado se desvelará el próximo martes, 29 de septiembre.