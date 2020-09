El Ayuntamiento de Zaragoza rechazará con los votos de PP, Cs y Vox que Fernando Simón sea hijo predilecto de la ciudad

La entrega de las máximas distinciones de la ciudad, prevista para el mes de noviembre, se va a convertir en una de las más polémicas de los últimos años. La propuesta de ZEC de reconocer como hijo predilecto al epidemiólogo zaragozano y cara visible del Ministerio de Sanidad en la lucha contra la pandemia, Fernando Simón, suscitó ayer el rechazo de PP, Cs y Vox, que tienen mayoría para tumbar la designación en el pleno del viernes. Es lo que anunciaron que harán. La controversia se produce en el año en el que se va a distinguir a los sanitarios con la Medalla de Oro por su trabajo contra la covid.

En el Ayuntamiento es tradición que la Medalla de Oro se conceda a propuesta del alcalde y las distinciones de hijos predilectos y adoptivos a iniciativa de los portavoces. Aunque en alguna ocasión se ha roto la unanimidad, hay una norma no escrita de respetar las propuestas de los grupos y acordar las distinciones por consenso.

Los grupos pactaron por unanimidad iniciar el expediente de las distinciones de la ciudad a la espera de que el viernes, en el pleno, se votasen las propuestas, que el propio gobierno municipal hizo públicas. En el comunicado oficial figuraba el nombre de Fernando Simón, que había sido propuesto por Zaragoza en Común (ZEC). La distinción al epidemiólogo generó polémica en las redes y Vox se desmarcó. La calificó de "provocación e insulto a la ciudad" y anunció no solo que votaría en contra, sino que se ausentaría del pleno cuando se leyera la loa al premiado si al final se aprobaba.

NOTICIAS RELACIONADAS PP, Cs y Vox se oponen a que Simón sea reconocido

Pero el rechazo a la distinción a Simón no se quedó en un grupo. El gobierno PP-Cs, dada la controversia política y social que suscita la gestión de la pandemia de la covid por parte de Simón, expresó a última hora su oposición al reconocimiento y su decisión de votar en contra, por lo que habrá mayoría suficiente para que la iniciativa de ZEC no salga adelante. Fuentes municipales no pudieron concretar si existe un antecedente de que algo así haya ocurrido en el Ayuntamiento de la capital.

"Consideramos que no reúne los requisitos y méritos profesionales precisos para recibir esa distinción del Ayuntamiento", escribió el grupo del PP en un tuit que hizo suyo el alcalde, Jorge Azcón. La vicealcaldesa y portavoz de Cs, Sara Fernández, dijo no tener "nada en contra de Simón", pero sostuvo que el reconocimiento "no representa el sentir de una mayoría de los zaragozanos". Pedro Santisteve, de ZEC, replicó que Simón es "un científico de primera línea" y acusó a PP y Cs de dejarse "arrastrar por la ultraderecha".

Al margen de la máxima distinción que se entregará a los sanitarios y la polémica con Simón, el Ayuntamiento nombrará hijos predilectos a la Policía Local, a las víctimas de la covid-19 y a los detallistas de los mercados de la ciudad. Por otro lado, el cantautor Joaquín Carbonell y el obispo agustino Miguel Olaortúa recibirán el título de hijos adoptivos a título póstumo.