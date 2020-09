El Ayuntamiento descarta mejorar la frecuencia del 28 por su baja ocupación

Pese a las continuas demandas de los barrios rurales de Montañana y Peñaflor de mejorar la frecuencia de la línea 28, el consistorio zaragozano ha descartado esa posibilidad alegando su baja ocupación.

El asunto ha salido a relucir este miércoles en la Comisión Plenaria de Servicios Públicos y Movilidad tras una pregunta del Grupo Municipal Socialista en la que solicitaba saber si tenían previsto mantener las frecuencias de verano durante el resto del año.

Los tiempos de paso de la línea 28, que une Peñaflor con el centro de la capital aragonesa, fueron mejorados durante los meses de julio, agosto y mitad de septiembre para favorecer una mayor separación entre viajeros. Pasaron a ser de 30 minutos a 17, aunque esa frecuencia terminó el 13 de septiembre. A partir de entonces vuelven a pasar cada media hora.

La introducción de más vehículos en la línea respondía también a la gran afluencia de bañistas que acudían a la Peña del Cuervo. Los autobuses circulaban llenos y, en ocasiones, ni si quiera paraban para recoger a más viajeros, lo que generó un gran malestar entre los vecinos de la zona.

“Se notó mucho la mejora. Yo tengo vecinos que no cogían nunca el autobús y con estas frecuencias lo han utilizado”, señala Cristina Vargas, alcaldesa de Montañana. Por este motivo, Vargas solicitó una reunión con la concejala de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca. En el encuentro, la alcaldía de Montañana pretendía solicitar, una vez más, aumentos en la frecuencia de la línea, así como otras mejoras relativas al servicio búho que presta la N7. De paso, Vargas también solicitó que hasta que esa reunión se produjera, la frecuencia siguiera siendo la de este verano, de en torno a 17 minutos.

Sin embargo, las demandas de Montañana no han sido escuchadas ya que el consistorio descarta introducir nuevos vehículos en la línea 28. De acuerdo con los datos de 2019 proporcionados por fuentes municipales, la ocupación de la línea 28 fue de 1,65 viajeros/km frente a los 5,11 viajeros/km de toda la red. Esto se traduce en que de las 36 líneas de autobús urbano que hay en la capital, la 28 ocupa el puesto 31 en cuanto a ocupación.

Además, desde el Ayuntamiento explican que “el déficit por kilómetro recorrido es un 83% superior al de toda la red” y el déficit por viajero también está por encima de la media: es hasta seis veces superior. Al margen de el refuerzo de la línea este verano, la cifra total de viajeros registrados en julio de 2020 ha resultado un 26,84% inferior a la de 2019 y en agosto un 21,67% menor. “La línea 28 está suficientemente dotada y, por tanto, no se ha considerado la introducción de autobuses adicionales al servicio para mejorar la frecuencia”, concluyen.

“Si hubiera mejores frecuencias, habría más usuarios”

Con todo, desde Montañana consideran que “si la 28 tuviera mejores frecuencias tendría más usuarios”. Vargas también señala que los autobuses “se estropean cada dos por tres porque es una línea muy larga”, por lo que los tiempos de espera pueden llegar a duplicarse. “Una de las alternativas podría ser ir caminando hasta Santa Isabel para coger la línea 32 o 60, pero no hay arcenes adecuados en la carretera y no podemos ir hasta allí andando”, comenta la alcaldesa.

En la misma línea se manifiesta Mamen López, alcaldesa de Peñaflor, que asegura que la única opción para llegar hasta el centro sin el autobús es el taxi o el vehículo particular. “Dentro de la ciudad hay más posibilidades y más líneas, pero aquí no. Donde hay que invertir para aliviar el tráfico de particulares en la ciudad es en el extrarradio”, considera. “Si tienes una cita o vas con hora no te puedes arriesgar a coger el 28. El autobús tiene que dar confianza a la gente”, concluye.