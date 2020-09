Vecinos de Valdespartera: “Queremos que el entorno del Centro Vecinal sea seguro”

Los vecinos y colectivos del barrio de Valdespartera han vuelto a poner de manifiesto la suciedad que acumula el entorno del Centro Vecinal, ubicado en la calle Ciudadano Kane. Los alrededores del barracón en el que tiene su sede la asociación de vecinos aparecen en muchas ocasiones llenos de basura, plásticos y desperdicios.

Esta no es la primera vez que los colectivos del barrio denuncian la situación y piden que la limpieza de esta zona se realice con más frecuencia, sin necesidad de solicitarla: “No es lógico que lo traslademos a la Junta, esta a Servicios Públicos y que solo se recoja una parte de esa basura. No hay una limpieza continua de esos alrededores, es como si no existieran”, señala Adolfo Lahoz, presidente de la Asociación de Vecinos Los Montes de Valdespartera.

Por su parte, fuentes de FCC explican que hace tan solo una semana una brigada estuvo “dando un repaso” a la zona y que, normalmente, el operario de barrido que pasa por una calle cercana “le echa un vistazo”.

Centro Vecinal de Valdespartera. L. R.

Además, han precisado que el capataz visita este paraje una vez a la semana y “según necesidad” envían a una brigada de limpieza, aunque puntualizan que no se trata de “una calle al uso”.

El Centro Vecinal es uno de los puntos de encuentro más importantes del barrio tanto para adultos como para jóvenes y niños. En él, además de la asociación de vecinos, se ubican los servicios de la Casa de Juventud y Sur Infancia -que aún no se ha retomado tras la pandemia- y se llevan a cabo numerosos talleres y actividades.

“Ya hemos denunciado ante la Junta y otras instituciones que es un foco de suciedad”, añade Lahoz, que hace un llamamiento a sus convecinos para evitar que se repitan este tipo de escenas. “Desde esta asociación siempre apelamos al civismo de los ciudadanos, pero también hay una parte de responsabilidad de los servicios públicos”, considera. Por este motivo, el colectivo demanda “un mantenimiento constante” de la zona que ayude a acabar con la suciedad y con la maleza y convierta los alrededores del centro en un entorno agradable.

Suciedad en el entorno del Centro Vecinal de Valdespartera. L. R.

Una petición a la que también se suman los miembros del Grupo de Medioambiente del Distrito Sur, que se encuentran trabajando desde hace semanas en el huerto vecinal que hay junto al barracón. “Si se le da impulso al huerto queremos que al menos el entorno sea seguro. Desde hace dos semanas en la entrada hay estampadas dos litronas de cerveza”, lamenta Juan Valiente, miembro del grupo.

La mejora de esta zona ha estado siempre en el listado de reivindicaciones del colectivo vecinal, que desde hace años pelea también por la retirada de la barbacoa que hay junto al pinar. “Hemos pedido que las quiten pero siguen estando allí”, comenta Lahoz. Tanto la asociación como el Grupo de Medioambiente coinciden en que para llevar a cabo su actividad es necesario contar con unos alrededores más limpios.

Y es que, la puesta en marcha del huerto vecinal en un espacio de unos 120 metros cuadrados contiguo al centro ha suscitado un gran interés entre los vecinos del barrio. “Ya hemos segado y el fin de semana nos prestarán un motocultor para labrar y estercolar y ya estará la tierra lista para empezar a plantar”, explica Valiente. También han instalado una compostera y está previsto que muy pronto se realicen talleres sobre calidad del suelo, semillas, plantaciones etc.