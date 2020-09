Protesta del colegio de La Muela:"Una de las maestras ha sacado su mesa del aula para poder tener más espacio"

"Una de las maestras ha sacado su mes del aula para poder tener más espacio para desenvolverse y que los niños puedan estar un poco más separados. Es una clase de algo más de 22 metros cuadrados en la que hay dos docentes, con uno de apoyo, y tienen que convivir 19 niños. Es un auténtico zulo acondicionado debajo de una escalera". Así describe Natalia Ferrero, una de las madres del colegio Gil Tarín de La Muela la falta de espacio que sufren desde hace tiempo en el centro, un problema que se ha agravado más con el coronavirus. Las instalaciones están diseñadas para 450 escolares de infantil y primaria y este curso acogen a 785 escolares.

Ferrero es una de las madres que este primer día de clase han protestado frente a la sede de Educación de la DGA en Zaragoza para volver a denunciar que en el colegio están "como sardinas en lata". Ranillas ha sido escenario de una original movilización en la que las familias han dibujado en el suelo a tamaño real tres de las aulas del centro, entre ellas las más pequeñas de 23 y 32 metros cuadrados, y han escenificado con la ayuda de los niños cómo se van a sentar de apiñados en las clases estos próximos días.

Además, le han dedicado al consejero de Educación, Felipe Faci, una versión de la popular canción: "Una sardina/dos sardinas/26 sardinas y una profe/ se apostaron/ la manera/de meterse en una clase/si el año pasado era muy difícil/con el covid imposible/ que nos lo explique el señor Faci". En esta reivindicativa teatralización una de las madres iba disfrazada de coronavirus y daba las gracias al presidente aragonés, Javier Lambán, porque podía expandirse "a sus anchas" en el colegio de La Muela. Los participantes también llevaban pancartas en las que podía leerse: "La Muela por la educación. No lo olvidéis, no somos astronautas, pero queremos espacio", "Padres responsables, DGA NO" y "No quiero gel, quiero metros cuadrados".

Los padres y madres del CEIP Gil Tarín de la Muela se han concentrado este lunes ante la sede de la consejería de Educación en Zaragoza para protestar por la falta de espacio en el centro.

Los participantes, algunos de los cuales han llegado en dos autobuses fletados por el Ayuntamiento de la localidad, han presentado escritos en Educación en los que denuncian que esta situación es conocida por el Departamento "desde hace varios cursos" y lejos de verse resuelta se ha agravado con la irrupción de la covid-19. Como alternativa solicitan cuatro barracones que se sumen a los que ya están instalados en el centro.

Además, el Ayuntamiento de La Muela también ha ofrecido al Gobierno aragonés espacios municipales, como la casa de cultura, el Arco de Lucinda o la biblioteca para que los utilicen tanto los alumnos del Gil Tarín como los estudiantes de Bachillerato que se desplazan diariamente en dos autobuses al instituto de Épila.