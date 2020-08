​Azcón quiere "agotar la vía del diálogo" para que todos los municipios reciban fondos

El portavoz del PP en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Jorge Azcón, intentará agotar la vía del diálogo y de la negociación con el Ministerio de Hacienda y la propia Federación, donde cree que, si hay "un mínimo de sentido común", tendrán que acabar escuchando a los alcaldes contrarios al acuerdo para la inversión de los ahorros de los ayuntamientos.

Azcón, alcalde de Zaragoza, ha explicado a los medios que habló este martes con la FEMP para que actúe como interlocutor con el Ministerio de Hacienda y que empujará "hasta el último minuto" para que el Real Decreto que impulsa el Gobierno de España para la inversión de los ahorros de los ayuntamientos "no acabe en agua de borrajas".

La reunión debe celebrarse antes de que el decreto, al que también se oponen alcaldes de otros colores además del PP, llegue al Congreso para su convalidación o derogación, para lo que hay un plazo de 30 días desde la aprobación por el Consejo de Ministros.

Azcón ha insistido en que defienden una causa "justa" porque muchos ayuntamientos necesitan ayuda del Gobierno para ayudar a sus vecinos y en que esa es la razón fundamental por la que defiende "las ayudas que Zaragoza necesita y que a día de hoy el Gobierno de Pedro Sánchez no está dispuesto a entregar".

El Ministerio de Hacienda y la FEMP llegaron a un acuerdo para que los municipios con superávit puedan destinar parte de esos fondos a gastos vinculados a hacer frente a la covid-19 y sus consecuencias, que se ha plasmado en un real decreto ley aprobado en Consejo de Ministros, que deberá ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

Zaragoza carece de esos ahorros y por eso no recibirá dinero de ese fondo, lo que ha motivado a su alcalde a unirse a otros municipios en situación similar o que no apoyan el acuerdo entre Hacienda y la FEMP. El alcalde de Zaragoza conversó la semana pasada con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien le remitió a la FEMP.

Azcón ha contado que este martes, 18 de agosto, ha hablado con la FEMP "para que se produjera esa interlocución" y "vamos a intentar empujar hasta el último minuto" para que, "efectivamente, el real decreto que impulsa el Gobierno de España no se estrelle, no acabe en agua de borrajas" ya que podría no obtener la mayoría en el Congreso.

"Deberíamos ser capaces de actuar con una cierta previsión para que la ayuda que necesitamos las ciudades efectivamente se pueda poner en marcha lo antes posible" puesto que "hay muchísimos ayuntamientos en España, también el de Zaragoza, que necesita la ayuda del Gobierno de España para poder ayudar a sus vecinos que no tiene una vivienda y necesitan ayudas, como pueden ser autónomos, comerciantes o los pequeños hosteleros", ha enfatizado Azcón.

Ha añadido que esa es la "razón fundamental" por la que va a defender las ayudas que la ciudad de Zaragoza necesita "y que a día de hoy el Gobierno de Pedro Sánchez no está dispuesto a entregar