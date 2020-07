La falsa seguridad de los sellos ‘covid free’

“Covid free, zona desinfectada”. Este reclamo -o alguno semejante- se puede leer en no pocos escaparates de establecimientos hosteleros y comerciales de todo Aragón. Suelen llevar un logotipo vistoso y su diseño parece bastante profesional, lo que quizá invite al cliente o al consumidor a bajar la guardia y relajar las medidas de protección. Sin embargo, este supuesto certificado no es más que propaganda. “Nada puede garantizar que un local esté libre del virus”, dicen los expertos, que apuntan que los únicos certificados reales y válidos son los que garantizan una correcta desinfección, lo que es muy distinto a que no esté presente el patógeno en el local.

Desde que se inició la desescalada, los camareros de los bares rivalizan en velocidad con sus clientes para poder limpiar una mesa antes de que vuelva a ocuparse. También han asumido muchas otras medidas de protección como las mascarillas, la reducción de aforos (ahora, con la vuelta a la fase 2 al 50%) o la retirada de servilleteros. No obstante, para tratar de recuperar la confianza, algunos han impreso sus propios carteles de ‘covid free’, que las asociaciones de consumidores no se cansan de denunciar. “Es un sello que supuestamente indica que se desinfecta el local, pero nadie puede asegurar que el establecimiento esté libre del coronavirus”, indican la Organización de Consumidores y Usuarios. La OCU, de hecho, ha pedido al Ministerio de Sanidad que prohíba a las empresas de limpieza comercializar y publicitar este tipo de sellos porque “dan una falsa sensación de seguridad” al hacer pensar al cliente que allí no se va a contagiar.

“Ese cartelito, sin un escudo oficial, cualquiera se lo puede descargar por internet e imprimir en su casa. Creo que es más efectivo seguir unas normas sencillas y básicas como mantener la distancia de seguridad interpersonal, llevar la mascarilla y lavarse las manos”, dice Manuel Pradilla, responsable de un bar del distrito Universidad. Sus empleados comentan que en algunos sitios han visto que en esas pegatinas llegan a poner ‘free virus’, "como si en ese bar liberaran la enfermedad y pudieras coger toda la que quisieras”, bromean.

Labores de desinfección en el Parque Deportivo Ebro, tras el positivo de una trabajadora. Guillermo Mestre

Los únicos certificados reales son aquellos que garantizan que la desinfección se ha completado según estrictos protocolos, pero estos sellos premian una labor de limpieza que, efectivamente, dificulta la propagación del virus pero que no pueden garantizar que no exista. El Ayuntamiento de Zaragoza, sin ir más lejos, fue el primero en España en obtener una certificación que le acredita como institución pionera en la puesta en marcha de protocolos de seguridad frente a la covid-19. Este sello lo expide Aenor (Asociación Española de Normalización y Certificación), que es la entidad líder en certificación de sistemas de gestión, productos y servicios. Debido a este compromiso, junto a las medidas establecidas por el Servicio de Prevención y Salud del Ayuntamiento, hubo que proceder de urgencia a los cierres del Centro de Historias, el parque Deportivo Ebro o el Pablo Gargallo, tras registrarse un positivo. Estas instalaciones se sometieron después a rigurosos sistemas de desinfección, mediante tareas de nebulización, para poder reabrir sus puertas.

También el transporte público se han aplicado medidas semejantes y se están llevando a cabo protocolos de desinfección que también cuentan con el sello Aenor. Sin embargo, el Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT) ha denunciado que los autobuses urbanos no cumplen con las labores de limpieza requeridas y que “muchos conductores deben limpiar ellos mismos con bayetas y lejía los autocares”. La concejal de Movilidad, Natalia Chueca, se ha apresurado a desmentir la acusación.

Para hacerse con este certificado de protocolos de seguridad frente a la covid, el Consistorio ha elaborado un protocolo común para los equipamientos municipales y otro específico sede por sede. También ha tenido que formar (400 horas de lecciones contra la covid), sobre todo, a personal de Turismo, Cultura y Proyección Exterior.

Aenor hará revisiones trimestrales -el escenario de la pandemia es sumamente variable- y sugerirá planes de acción y otras recomendaciones en sus auditorías. Como dato curioso y concreto (al margen de explicaciones técnicas sobre metodologías de análisis y matrices de riesgo), puede decirse que el Ayuntamiento ha diseñado y producido unas mascarillas de protección para todo el personal implicado en el proyecto, que son lavables y se consideran también sostenibles porque se puede reutilizar hasta 25 veces.