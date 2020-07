Los regantes de Bardenas advierten del peligro de bañarse en las acequias

El sistema de Bardenas alerta del riesgo que supone bañarse en una infraestructura hidráulica privada destinada al riego. Esta comunidad de regantes, junto al resto que conforman la Federación de la Cuenca del Ebro, Febrero, ha emitido un comunicado explicando los peligros de esta actividad lúdica. Darse un chapuzón en una acequia, en un canal e incluso una balsa puede costar la vida. Son redes que no están pensadas para el baño y, por tanto, no están adaptadas a este fin. Por eso, es habitual encontrarse en el fondo con elementos punzantes que pueden provocar cortes severos. Pero no solo eso.

"Se pueden producir corrientes de succión a través de las mismas tomas. Aparentemente, desde fuera no se ven estos cambios del agua, pero los hay por ejemplo al abrir una compuerta", explica el técnico de la comunidad de Regantes de Bardenas, Francisco Sagaste. Cambios que pueden darse de forma muy brusca tanto de altura como de velocidad. Es por eso, por lo que insiste en que "los riesgos de sumergirte en el agua en cualquiera de estas infraestructuras a las que hago referencia son muchos>". Por ejemplo, a simple vista, puede parecer sencillo entrar a un canal, y puede serlo, aunque salir es más complicado por la superficie.

"Es muy difícil salir de las infraestructuras por el barro, incluso por materiales que lo impidan e incluso el propio hormigón que con el paso del tiempo hace esto todavía más difícil", añade el técnico. Pero no solo eso, también la higiene. Desde el sistema de riegos recuerdan que alguna de estas infraestructuras y redes de agua está destinadas al abastecimiento de poblaciones y también a industrias. "Otras, porque son zonas vedadas de pesca. Y, además, estamos en pandemia, no olvidemos que tampoco es aconsejable como medida preventiva frente a la covid-19", remarca.