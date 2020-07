Azcón: "Haremos todo lo posible para que el violador no vuelva a pisar Zaragoza"

Numerosos zaragozanos se han sumado este lunes al acto de repulsa convocado en la plaza del Pilar contra la brutal violación de la que fue víctima una joven discapacitada de 22 años durante la madrugada del pasado sábado, 4 de julio, en el parque Castillo Palomar del barrio de Las Delicias. La concentración se ha celebrado a las puertas del Ayuntamiento y ha contado con la participación del alcalde, Jorge Azcón, y representantes de todos los grupos municipales. A la protesta se han sumado también colectivos en contra de la violencia machista como Somos Más y la coordinadora de organizaciones feministas, pero también la asociación Amanixer, de mujeres con discapacidad.

“En primer lugar, me gustaría trasladar a la víctima el inmenso cariño de toda la ciudad. Ella tiene que saber que los y las ciudadanas de Zaragoza están a su lado. Porque es indescriptible lo que ha tenido que padecer esta chica. Estamos consternados y tocados por una situación como esta en la que lo único que podemos desear es la recuperación lo antes posible de la víctima”, ha manifestado Jorge Azcón tras la salva de aplausos con la que se ha cerrado el sencillo homenaje. “Haremos todo lo posible para que esta horrible aberración se resuelva lo antes posible. Y para que el agresor o agresores no vuelvan a pisar las calles de la ciudad. Confiemos en el magnífico trabajo de los cuerpos de seguridad para que sea detenido y se haga justicia”, ha añadido.

En cuanto al encuentro informal que ha mantenido antes del acto con los colectivos de mujeres, el alcalde ha recordado que “el Ayuntamiento de Zaragoza siempre arrima el hombro en este tipo de cuestiones”. También ha dicho que la Policía Local colaborará en todo lo que pueda. “Pero es la Policía Nacional quien tiene responsabilidad directa de resolver este tipo de delitos”, ha insistido.

De “salvajada y barbarie” ha calificado la presidenta de la asociación Somo Más, Natalia Morlás, lo ocurrido el pasado sábado en el parque Palomar. “Le hemos dicho al alcalde que esto no se puede consentir, me da igual si la víctima es una mujer con o sin discapacidad, me es indiferente. En estos tiempos, no puede ser que una mujer vaya tranquilamente por la calle y un señor, por ser educada, acceda a su cuerpo como le de la gana, cuando le de la gana y le haga lo que le de la gana”, ha señalado.

Por la tarde, a la entrada del parque

El acto de esta mañana en la plaza del Pilar tendrá su continuación por la tarde a las puertas del parque Palomar, en la esquina de la calle Rioja y la avenida de Madrid. La plataforma 8M ha convocado allí a las 19.00 otra protesta para mostrar la “rabia e indignación” que generan agresiones sexuales como la del pasado fin de semana.

Para el colectivo, el hecho de que la víctima de la violación sea una joven discapacitada añade un plus de crueldad a lo ocurrido. “Dentro de los múltiples factores que aumentan las desigualdades, las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación respecto a la población en general", asegura la plataforma. "El 75% de la población con discapacidad intelectual sufre abusos en algún momento de su vida, pero sólo el 3% lo llegan a verbalizar", explica en una publicación difundida a través de las redes sociales.