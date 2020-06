Las Fuentes también facilita productos de higiene a las familias con menos recursos

Unas 200 familias vulnerables del zaragozano barrio de Las Fuentes recibirán en los próximos días kits con productos de higiene personal proporcionados por la Asociación de Vecinos Cívitas para contribuir a la lucha contra el covid-19.

El colectivo, junto a la Federación Aragonesa de Consumidores y Usuarios (FACU) y el Banco de Alimentos ya repartía alimentos a las familias con menos recursos del distrito desde que comenzó el confinamiento. Hace tan solo unos días decidieron dar el salto y comenzar con el reparto de productos como como geles, champús, pastillas de jabón, detergentes o lejía.

“Entendíamos que primero teníamos que dar respuesta al tema de la alimentación, pero después nos formulamos la siguiente pregunta: ¿si estas familias no tienen recursos para poder comer cómo van a poder cumplir las medidas de higiene y seguridad?”, comenta Laureano Garín, presidente de la entidad vecinal. Por el momento, la asociación ya ha repartido 60 de estos kits, aunque esperan poder llegar a los 200.

Junto con los lotes, los voluntarios entregan una hoja con recomendaciones sobre cómo lavar y desinfectar adecuadamente la ropa y las superficies de las viviendas. “Hemos organizado un plan de medidas que van a ir en serie: tras la alimentación vienen los productos de higiene, después las mascarillas y, por último, el reparto de ropa”, señala Garín. La semana pasada el colectivo recibió 6.000 cubrebocas que irán entregando estos días junto a más lotes de comida.

La asociación, que lleva aproximadamente seis años trabajando con el Banco de Alimentos para satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos con menos recursos de la zona, ha notado cómo la demanda de ayuda iba incrementando con el paso de los días. “Desafortunadamente las peticiones de ayuda aumentan cada día. Regularmente trabajábamos con 211 familias pero ahora asistimos a 600”, afirma el portavoz.

Por este motivo, cuando se decretó el estado de alarma el colectivo se propuso repartir diez toneladas de alimentos. Una cantidad que alcanzaron a comienzos del mes de mayo y que ya han superado con creces, pues en estos momentos llevan 19.000 kilos de comida entregados. “Unos 9.000 provienen del Banco de Alimentos y otros 10.000 los ha comprado la propia asociación”, comenta Garín.

En estos momentos, el colectivo también ha puesto en marcha un servicio de apoyo emocional prestado por dos voluntarias con formación en la materia para todo aquel que necesite asistencia de este tipo.

“Estamos detectando miedo a tener que enfrentarse a todo lo que se les viene encima. En algunos casos existen situaciones muy complicadas en las que prácticamente ningún miembro de la familia tiene ingresos”, señala Gloria Romero, colaboradora de la asociación y experta en inteligencia emocional.

Este apoyo va dirigido, principalmente, a las más de 600 familias en riesgo de exclusión que reciben la ayuda de la asociación. “En estos momentos la atención es individual. Hablamos con las personas para que se sientan escuchadas”, comenta Romero. No obstante, no descartan que cuando la situación de emergencia sanitaria mejore se puedan crear grupos de apoyo. “Relacionarse con personas que están pasando por lo mismo que tú y poner en común tus experiencias fortalece”, añade. “La idea es enseñarles a gestionar y detectar las emociones, que a veces es lo más complicado”, comenta. Además, las voluntarias trabajarán especialmente el duelo, ya que “hay muchas personas que no se han podido despedir de sus allegados”.

La de la Asociación de Vecinos Cívitas de Las Fuentes no es la única iniciativa solidaria que ha surgido en los últimos días en la capital aragonesa. El pasado domingo 31 de mayo Scouts de Aragón llevaron a cabo una recogida de alimentos en la que lograron recaudar varios miles de kilos. Además, el Banco de Alimentos espera conseguir 30 toneladas de comida en la recogida que tendrá lugar el próximo 6 de junio en los centros cívicos de Torrero, Las Fuentes, San José, la Estación del Norte, Delicias y Río Ebro.