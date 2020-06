Desmantelan dos puntos de venta de droga y detienen a cuatro personas en Delicias

La Policía Nacional ha desmantelado dos puntos de venta de droga y ha detenido a cuatro personas en dos investigaciones distintas en el barrio zaragozano de Delicias, según ha informado el cuerpo.

El pasado jueves 28 de mayo, los agentes detuvieron a un varón, identificado como J. M. M. de 39 años, por un presunto delito de tráfico de drogas. La Policía localizó un posible punto de venta de sustancias estupefacientes en la Calle Nuestra Señora de Salz. Cuando accedieron al interior, encontraron 313 gramos de al parecer cocaína, 321 pastillas que aún no han sido analizadas, 6.500 euros en efectivo, una balanza de precisión electrónica y diversos utensilios para manipular la sustancia.

El detenido, al que le constan varios antecedentes policiales, pasó a disposición de la autoridad judicial competente el pasado sábado 30 de mayo, Juzgado de Instrucción de Guardia Tres, que decretó su ingreso en prisión.

Por otro lado, el mismo grupo de investigación, detuvo este miércoles a tres personas, A. J. C. L. de 27 años, A. M. P. C. de 33 años y V. P. A. C. de 36 años de edad, por un presunto delito contra la salud pública, en la calle de Nuestra Señora de Covadonga.

Este segundo dispositivo de investigación y persecución surgió en mayo, gracias a la colaboración ciudadana que informó de la existencia de un posible punto de venta de drogas en el mismo de Delicias.

Cuando los agentes accedieron al inmueble encontraron 1.440 gramos de al parecer hechís; 5,22 gramos de speed; 6 pastillas de Trankimazín y Anfetamina, 1.210 euros en efectivo, una envasadora y una batidora y diversos utensilios para manipular la sustancia.

Estos tres detenidos, todos con numerosos antecedentes policiales, pasaron a disposición de la autoridad judicial el día 05 de junio, Juzgado de Instrucción Diez, desconociendo el resultado.