Denuncian pintadas contra el PSOE en su sede y en varios puntos de Calatayud

Varias pinta#das en las que aparecen "PSOE asesinos", "puta izquierda" o "fascismo = vida" han sido realizadas en la madrugada de este domingo en varios puntos de Calatayud, unas junto al colegio Francisco de Goya y otras en la fachada de la "Casa del Pueblo", la sede local del Partido Socialista en la ciudad.

Junto a ellas también aparecían las inscripciones "F.E. J. O. N. S" y el símbolo de Falange, incluso se ha encontrado la plantilla con las que han sido hechas. Desde la agrupación local socialista, su responsable y senador por Zaragoza, Víctor Ruiz de Diego, explican que estos actos han sido ya denunciados ante la Policía. "No nos van a amedrentar", afirma Ruiz a través de una publicación en redes sociales.

Al mismo tiempo defiende que "cuando el país atraviesa unos difíciles momentos es cuando se ha visto la importancia de tener un presidente del gobierno socialista y un gobierno de izquierdas que luche por que nadie se quede atrás". Militantes y simpatizantes también han mostrados su respaldo al partido. "Desde el PSOE bilbilitano, condenamos la agresión y cualquier forma de violencia", insisten en un comunicado.

Por su parte, también han recibido el respaldo del resto de formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento. "Lamento y denuncio los actos acaecidos durante la pasada noche que muestran el incivismo y la falta de respeto a la ideología", remarca a el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda. A su vez insistía en que "la palabra y el diálogo es la mejor manera de construir un país".

Desde Ciudadanos, José Hueso, lo calificaba como obra de "sembradores de odio" y apuntaba que "así no vamos a nada bueno". "Es lamentable y estos actos tienen nuestra más enérgica repulsa", explicaba Ana Belén Ballano, edil del PAR, que añadía que "una cosa es la libertad expresión y otra cosa es esto". Por su parte, Gerardo Bernal, responsable de Vox en Calatayud, apuntaba que "es una acción que no es ni ética ni moral". "No se pueden hacer cosas así, es algo injustificable", sentenciaba.