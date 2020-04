Una médica sufre pintadas en su coche por ir a trabajar: "Rata contagiosa"

Una médica de Barcelona se ha encontrado el mensaje "rata contagiosa" pintado en su coche cuando ha bajado al garaje comunitario de su urbanización para ir a trabajar a su hospital.

No es la primera vez que sucede y es que, no solo los sanitarios sufren estos reproches. Más de un trabajador de supermercado también se ha encontrado con circulares pegadas en el portal de sus edificios pidiendo que no vuelvan al inmueble.

Muchos internautas se han manifestado en contra del acto vandálico y de la falta de solidaridad.

La ignorancia es más peligrosa que el Covid-19 — Don Caice (@raulcaicedo7) April 14, 2020

Si solo fuera ignorancia sería disculpable lo malo es que es indignidad e ingratitud. — Esperanza (@Esperan37224361) April 15, 2020

Este regalito le dejaron hoy a mi amigo en su puerta. Médico residente en Alcázar de San Juan.



De malagradecidos y mala gente está el mundo lleno.



Luego seguro que este vecino sale a aplaudir a las 20h. SEÑOR VECINO, VÁYASE USTED A LA MIERDA.#CuarentenaExtendida #COVID19 pic.twitter.com/sH2Np0blQT — Ariana Mesa (@ArianaMCh) April 11, 2020

