Denuncian comportamientos incívicos de jóvenes en la ribera del Ebro

Pese a estar ya en la fase 1 de la desescalada y poder acudir a comprar en comercios o a tomar algo en terrazas y veladores, es estrictamente necesario que los ciudadanos sigan manteniendo todas las medidas de seguridad e higiene. Es una directriz que no deja de ser repetida por las autoridades y las administraciones nacionales y locales. La sociedad se encuentra inmersa rumbo a la ya famosa nueva normalidad, pero es importante no perder el respeto al coronavirus. Las redes sociales han sido testigo de numerosas infracciones que se están cometiendo en diversos puntos del país. También en Zaragoza circulan vídeos en los que se puede observar claramente como quienes salen en ellos no están preocupados por mantener la obligatoria distancia de seguridad.

Uno de los más llamativos fue grabado, al parecer, el miércoles, cuando la ciudad todavía se encontraba sumida en la fase 0, y en él se pueden ver varios grupos de jóvenes sentados en la ribera del Ebro. Algunos llevan mascarillas, aunque la mayoría no lo hacen, y todos forman grupos de más de tres personas, cuando el máximo permitido por el Gobierno central para salir a pasear son dos personas que además deben convivir en el domicilio familiar.

Ribera del Ebro, Zaragoza.



Sin comentarios. pic.twitter.com/NWiNy3SmaU — El Lapidario TV (@LapidarioTV) May 8, 2020

Desde la Delegación del Gobierno en Aragón advierten, sin embargo, que estas conductas solo se pueden sancionar si son vistas 'in situ' por algún agente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o si se interpone una denuncia. Asimismo, la Policía Local de Zaragoza incide en que una imagen de estas características no es una prueba fiable, por lo que es más efectivo avisar a las autoridades que publicar las imágenes en las redes si se quiere ayudar a acabar con este tipo de comportamientos.

El alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, también ha advertido este lunes, tras una reunión con la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza (ECOS), de la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad. "Es una suerte que Zaragoza haya pasado a la fase 1 pero hay que lanzar un mensaje de prudencia, yo estoy verdaderamente preocupado por lo que pueda significar el rebrote de la enfermedad en el futuro", ha expresado en este sentido el regidor. "Las medidas de distancia física hay que seguir tomándolas inexcusablemente, no es bueno las imágenes que hemos visto durante los últimos días en determinados parques de la ciudad", ha insistido.

Pese a este tipo de imágenes, desde la Delegación del Gobierno aseguran que el número de infracciones no se está viendo incrementado durante este periodo. Siempre suele ser algo más alto los fines de semana, pero más allá de eso las cifras se mantienen estables. Este domingo, los agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local interpusieron un total de 396 propuestas de sanción y detuvieron a tres personas. En total, desde el 14 de marzo en toda la comunidad aragonesa han sido 28.147 propuestas y 187 detenidos.

