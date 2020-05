¿Puedo salir acompañado aunque no sea en mi horario?

¿Pero puedo visitar a mis padres aunque ya sean las doce? ¿Salir a una terraza acompañado? ¿Y hacer deporte antes de las ocho? Los aragoneses afrontan hoy el primer día de la fase 1 con cierta confusión, sobre todo, en lo relativo a los horarios. El hecho de que haya libertad de movimiento pero a la vez se mantengan las franjas horarias por edades para dar paseos o hacer deporte genera confusión. Estas dudas tampoco tienen una respuesta ni una resolución normativa más allá de las indicaciones del propio ministro de Sanidad Salvador Illa que apelando al sentido común de los ciudadanos.

Desde la Delegación del Gobierno en Aragón reclaman "responsabilidad, prudencia y cautela en esta primera fase del plan de transición" y recuerdan que se mantiene la normativa vigente relacionada con los paseos y la actividad física. Además, "la nueva norma permite actividades y movimientos, pero nunca de más de diez personas", tal y como se recordó ayer en el Centro de Coordinación que se reunió para abordar las nuevas medidas publicadas por el BOE.

Esta misma mañana han vuelto a reabrir algunas terrazas, pero sus clientes -a la vista está- no respetan las franjas horarias designadas y más de uno acude acompañado . También se pueden hacer compras ya en el pequeño comercio sin cita previa, pero cualquier joven consumista no podría acudir si cumpliera con sus horarios: un treintañero encontraría las tiendas cerradas de 6.00 a 10.00 y de 20.00 a 23.00, que es cuando puede pisar la calle.

Esta pequeña incongruencia legal responde a que la limitación horaria quedó regulada por una orden (SND/380/2020) del 30 de abril que se mantendrá vigente mientras dure el estado de alarma. No obstante, hoy la mitad del país ha iniciado la fase 1 de la desescalada, lo que implica que muchas de estas restricciones se relajan. No ha habido contraorden al respecto, pero se da por hecho que una salida de casa sin poner a nadie en riesgo y con causa justificada (aunque sea visitar una terraza) no será objeto de sanción.

De hecho, el propio ministro Illa admite que las franjas horarias “podrán adaptarse en cada comunidad autónoma con arreglo a las condiciones meteorológicas”, pues -por ejemplo- en Andalucía se habían quejado de que las horas a las que pueden salir los niños son justo las de un calor más intenso. En concreto, la Junta de Andalucía ha propuesto adelantar la salida de los niños dos horas por la mañana y dos horas por la tarde, es decir, podrían salir a la calle entre las 10.00 y las 21.00. En muchos territorios, de facto, ya se está haciendo y los niños acompañan a sus padres a la compra sin estar vigilando constantemente las manecillas del reloj.

Harina de otro costal son las actividades deportivas, que el Gobierno continúa restringiendo para tratar de no hacer coincidir en la calle en los parques a corredores con personas mayores, que son las más vulnerables al coronavirus. Con los deportistas habría que guardar aún más distancia de seguridad que los consabidos dos metros y, sin embargo, el hecho de que se les confine en un tramo horario hace que se concentren muchos más y, en consecuencia, estén también más expuestos entre sí.

Las autoridades sanitarias hacen un llamamiento al sentido común de los ciudadanos e indican que no todo lo que no esté expresamente prohibido significa que pueda realizarse. Ponen de ejemplo, además, las localidades de menos de 5.000 habitantes que ya no cuentan con muchas restricciones y en donde no se están produciendo apenas incumplimientos reseñables.

Los críticos con la gestión del Gobierno destacan, no obstante, sus continuos cambios de criterio (rectificó, por ejemplo, en el permiso a viajar a segundas residencias dentro de la provincia en fase 1) e, incluso, desde las propias filas socialistas se escuchan voces críticas. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, apuesta por eliminar las franjas horarias porque considera “absurdo y contradictorio” que se pueda ir libremente a un comercio y no a hacer deporte. Varios presidentes autonómicos dijeron ayer por videoconferencia a Pedro Sánchez que "mejor sería" que no hubiera estas franjas horarias a partir de la fase 1 porque "concentran a la gente" en un mismo punto en horas determinadas y no tiene sentido que se mantengan con la libertad de movimientos para ir a tomar un café o comprar en un pequeño comercio.