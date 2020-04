Y tras 211 años, la romería a la ermita de San Gregorio no se celebrará... por ahora

No hay acto, grande o pequeño, que logre escapar a la maldita pandemia de coronavirus. Ha logrado torcer los Juegos Olímpicos de Japón y la Eurocopa de las múltiples sedes programada para este verano. Pero también cientos, miles de celebraciones a pequeña escala a las que se está teniendo que buscar nueva fecha, siempre que no tengan la mala suerte de ser canceladas de forma definitiva.

Uno de los eventos damnificados es la tradicional romería a la Ermita de San Gregorio que, de igual manera que toda la programación de las fiestas del Arrabal, queda pospuesta hasta finales de septiembre... siempre que entonces se pueda celebrar. Evitar contagios y detener al virus está por encima del resto de prioridades. Por ello los vecinos del barrio, igual que los del propio San Gregorio, no marcharán hermanados en esta ocasión. Al menos, por el momento.

Es la primera vez en más de dos siglos que el peregrinaje no tendrá lugar. "No se había suspendido desde 1809, cuando tras la capitulación de la Ciudad en Los Sitios no se pudo realizar. La ciudad estaba diezmada y no se conocía la respuesta de las nuevas autoridades . Y 211 años después, de nuevo se va a suspender para preservar la salud de los vecinos", cuenta Rafael Tejedor, presidente de la asociación vecinal Tío Jorge.

De marzo a mayo... ¿y a septiembre?

Tradicionalmente, la romería se celebraba el 12 de marzo, pero en los años 50 se trasladó a mayo a petición de los labradores, puesto que en esa fecha se veían atados de manos por otras obligaciones de la tierra. Este año, si la coyuntura sanitaria lo permite, se pasará al 20 de septiembre. "No sabemos si la situación será mejor, si ya podremos salir con normalidad o seguiremos con restricciones. Esperamos no tener que cancelarla definitivamente", apunta Tejedor.

Desde la asociación de vecinos se pusieron en contacto con el Ayuntamiento para comunicar la suspensión de los actos festivos, programados para mayo. La idea ahora es pasar las fechas a septiembre, concretamente del 20 al 28. "La intención es que sean después de Las Delicias, de modo que los feriantes puedan organizarse. En cualquier caso, habrá que ver con qué medios se cuenta, ya que tras la pandemia, el presupuesto aprobado y la realidad van a ser pura coincidencia", concluye el portavoz vecinal.

