La DPZ cede el material de la enfermería de la plaza de toros al Hospital Provincial

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha puesto a disposición del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón el material de la enfermería de la plaza de toros de La Misericordia. El pasado martes, el Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia de la capital aragonesa recibió un respirador y su equipo de anestesia, pudiendo abrir una nueva cama de UCI.

Coincidiendo con la entrada del periodo más convulso en la crisis del coronavirus, la DPZ quiso prestar su apoyo a los centros hospitalarios, si bien el resto de material que hay en la enfermería, tal y como explicó a este periódico el cirujano jefe del coso, Carlos Val-Carreres, “no tiene valor” hacia la realidad que ahora toca afrontar.

“La iniciativa fue de la DPZ, que es la propietaria de las instalaciones, y a mí, como no puede ser de otra forma, me pareció muy bien. El traslado se hizo con máxima diligencia y el material ha sido de gran utilidad en el Hospital Provincial. Hablé con José Ignacio Corchero, jefe del Servicio UCI, y me comentó que han podido añadir una cama gracias a ese respirador, lo cual es una excelente noticia”, añadió Val-Carreres, antes de agradecer la labor de todas las personas implicadas en esta batalla contra el coronavirus.

La plaza de toros de Zaragoza no es la única que ha cedido el material de la enfermería a la sanidad pública. La Sociedad Española de Cirugía Taurina (SECT), de acuerdo con las propiedades y las empresas, decidió poner a disposición del Ministerio de Sanidad todos los respiradores, aparatos de anestesia y material sanitario de los cosos.

Madrid, Sevilla, Bilbao, Albacete, Logroño o Huesca son otros recintos que, atendiendo también al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), son otras ciudades que han cedido los equipos de las enfermerías a los centros hospitalarios.