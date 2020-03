La Asociación de Chinos de Ultramar en Aragón reparte mascarillas contra el coronavirus en la plaza de España

Tres miembros de la Asociación de Chinos de Ultramar han acudido este viernes a la plaza de España de Zaragoza cargados de mascarillas para repartirlas entre los viandantes y concienciar de su uso. La mayoría de los paseantes se han acercado de buen grado para hacerse con unas cuantas. Según ha explicado Yu Liu, la secretaria de la entidad, "para evitar propagar el coronavirus es mejor que toda la población lleve mascarillas, ya que se puede estar contagiado y no saberlo".

Para Liu, sería necesario seguir el ejemplo de su país y tomar las mismas medidas que se tomaron allí. "Cada país tiene su situación diferente y desde luego por el tamaño no se puede comparar España con China -ha comentado-. Pero la sociedad occidental no está tan acostumbrada al uso de mascarillas, allí es algo muy normal". Según considera, la decisión de cerrar o no los negocios es "complicada": "En China la mayoría tiene dinero ahorrado y pueden permitirse no tener ingresos durante un tiempo, pero aquí no es así", ha enfatizado Liu.

En otras ciudades, como en Madrid, las comunidades chinas han seguido el mismo método y han repartido mascarillas en los espacios más concurridos. En este caso, Liu ha asegurado que esta será la última vez porque es muy difícil y caro encontrar el material sanitario.

>> Consulte las últimas noticias sobre la crisis del coronavirus.