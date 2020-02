La misa del patrón vuelve al parque de Bomberos de Zaragoza

Los Bomberos de Zaragoza volverán a llevar la misa de su patrón al parque de la avenida de Valle de Broto, después de que el anterior gobierno de ZEC prohibiera en 2017 la celebración de actos litúrgicos en edificios de propiedad municipal. Ahora, con la llegada de la coalición PP-Cs al frente del Ayuntamiento de la ciudad, parece que la polémica ha quedado enterrada y, a petición de los propios bomberos, la religión vuelve a tener cabida en los espacios públicos.

La decisión de dejar de celebrar la misa en honor a San Juan de Dios en el Parque 1, tradición que se mantenía desde 1953, no fue en su día bien recibida por los trabajadores del Cuerpo, que recogieron 138 firmas en protesta por la postura que adoptó el concejal de Servicios Públicos, entonces, Alberto Cubero. No obstante, la movilización del colectivo no surtió efecto y la homilía tuvo lugar finalmente en la parroquia de Santa Ana, a unos 450 metros de distancia, donde se ha celebrado desde entonces. Un año antes, en 2016, ya estuvo a punto de ocurrir lo mismo, pero en ese momento la recogida de firmas sí que logró frenar la intención del gobierno.

El día de la huelga feminista

Este año, el parque de Valle de Broto volverá a acoger la celebración religiosa. Así, el domingo 8 de marzo –fecha alrededor de la cual también giró la polémica, por coincidir con el Día Internacional de la Mujer– tendrá lugar la misa en honor al patrón del cuerpo de Bomberos.

En 2018, ZEC trató de adelantar los actos para evitar que coincidieran con las reivindicaciones feministas. No obstante, en esta ocasión los bomberos mantuvieron las celebraciones, aunque no contaron con la presencia de las autoridades políticas y se desarrollaron de forma casi privada dentro del parque, y no en el exterior como es costumbre. El año pasado, ya con las aguas más calmadas, el acto institucional se produjo de la manera habitual el 9 de marzo, un día después de la huelga.

La celebración institucional, el 7

El respeto a las manifestaciones y protestas que se llevan a cabo en países de todo el mundo en reivindicación de los derechos de la mujer se mantiene este 2020. Pese a que la misa se celebrará el mismo día, los actos oficiales tendrán lugar el 7 de marzo. Como es habitual, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, pasará revista al cuerpo, acompañado del edil delegado del área, Alfonso Mendoza. Además, se entregarán las insignias en reconocimiento a los bomberos jubilados y a los voluntarios de Protección Civil que cumplen 25 años de servicio.

Como siempre, también se colocará una corona de laurel ante la lápida que recuerda a los bomberos fallecidos durante el trabajo. Estos actos estarán acompañados por la Colla de Gaitas del Cuerpo de Bomberos.