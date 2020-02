Vox rectifica y retira su apoyo a la declaración institucional para el 8-M en el Ayuntamiento de Zaragoza

La declaración institucional para el 8-M en el Ayuntamiento de Zaragoza ya no saldrá adelante. El grupo municipal de Vox ha rectificado y ha retirado este martes su apoyo al texto, que había sido aprobado ayer al contar con la conformidad de todos los partidos. El portavoz de la formación de extrema derecha, Julio Calvo, ha confirmado que la decisión inicial fue un "error", ya que se le "pasó desapercibido" el párrafo que hace referencia a los objetivos de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con la que su partido no está de acuerdo, y ha comunicado su decisión al resto de grupos.

El texto que salió adelante ayer fue el preparado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al que se le incluyó a propuesta de Podemos-Equo un reconocimiento al trabajo del movimiento feminista. La decisión de Vox causó sorpresa después de que en el mes de noviembre no saliera adelante la declaración institucional impulsada con motivo del día contra la violencia machista. Finalmente, el grupo municipal ha cambiado su decisión y este 8-M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tampoco saldrá adelante el texto, igual que ha ocurrido en las Cortes de Aragón.

"Fue un error mío porque en el transcurso del debate se me pasó desapercibido un párrafo que nuestro partido no asume -ha indicado Calvo-. La Agenda 2030 engloba muchas cosas con las que no estamos de acuerdo". Además, ha considerado que las declaraciones institucionales "no sirven para nada más que para hacerse la foto".

La concejal de ZEC, Luisa Broto, ha mostrado este martes su descontento con el cambio de parecer del grupo de extrema derecha que, ha indicado, "constata" algo que ya esperaban. "El consenso se ha roto y nos hace estar vigilantes y preocupados", ha manifestado Broto.