El presupuesto de 2019 deja un sobrante de 40,5 millones que no podrá ir a obras

El Ayuntamiento de Zaragoza cerró el año 2019 con un remanente de tesorería de 40,5 millones de euros que por imposición legal no podrá destinarse a inversiones dada la situación económica de las arcas municipales. En concreto, 2,2 millones servirán para amortizar deuda, 9 para abonar facturas en los cajones y el resto, cerca de 30 millones, para atender el coste de sentencias y revisiones de precios de las contratas.

Esta es una de las cifras que arrojó este martes el debate sobre la ejecución presupuestaria de 2019, que se saldó con un duro cruce de reproches entre el gobierno PP-Cs y la oposición por las cuantías que quedaron sin gastar el pasado ejercicio: 31,9 millones de euros, de los que 17,8 eran inversiones. Y un remanente de 40,5 millones, una cifra notable (el de 2018 fue de 25).

La ley dice que esta cuantía sobrante puede destinarse a inversiones financieramente sostenibles siempre que el Ayuntamiento esté saneado. No es el caso. "No podemos destinar ese dinero a obras por las revisiones de precios o las sentencias en los cajones que dejó la izquierda. La limpia se va a hacer con el remanente de tesorería, nos obliga la ley. No queda otra", lamentó la concejal de Hacienda, María Navarro.

Al margen del remanente, que se tendrá que sustanciar en una futura modificación presupuestaria, la comisión de Hacienda de ayer estuvo marcada por el cierre del ejercicio 2019. Pese a que la gestión del presupuesto fue compartida por ZEC y PP-Cs, la izquierda fue dura con Navarro, a la que responsabilizó en exclusiva de los problemas de ejecución de las cuentas. Además se conocieron los datos de morosidad, hecho que criticó la oposición (el Ayuntamiento tarda 36 días en pagar).

El edil del PSOE Horacio Royo señaló que "se veía venir que íbamos a unos datos de ejecución desastrosos". "Entre lo que recortó y lo que ha dejado de ejecutar, se han dejado 36 millones y, de lo que se ha gastado, 8 eran de una obra ya en marcha, como el Mercado Central", criticó. Alberto Cubero (ZEC), dijo que "hay que ser torpe" para alcanzar ese porcentaje de inejecución con un presupuesto prorrogado. Fernando Rivarés (Podemos) declaró que Navarro debería sentir "vergüenza".

"El Consistorio estaba podrido"

Navarro recordó que al llegar al gobierno la ejecución subió del 16,47% al 67% y respecto al periodo de pago achacó su aumento a que se están abonando facturas antiguas: "Afloramos la caca que dejaron ustedes. El Ayuntamiento estaba podrido".