Un jubilado zaragozano logra que Iberia le devuelva el dinero de un billete que la compañía vendió 2 veces

Como ha ocurrido en otras luchas contra colosos, lo que espolea muchas veces a una persona no es el dinero en sí, sino el menosprecio y el ninguneo. Igual 79,45 euros es una cantidad lo suficientemente pequeña para darla por perdida, aún de manera inmerecida. Pero Armando Parcés, zaragozano de 70 años, decidió que valía la pena pelear por ella e intentar doblar el brazo a un gigante. Y lo consiguió.

La batalla la inició a raíz de un viaje a Tenerife desde Madrid que hizo en octubre de 2018. Armando Parcés adquirió dos billetes de ida con Vueling y dos de vuelta con Iberia, ya que tenía previsto ir con un acompañante. Llegado el día la otra persona no pudo ir y el zaragozano hizo el viaje solo.

"Yo, por supuesto, no dije nada a Vueling puesto que había sido una causa ajena a la compañía.Al volver, comenté en el mostrador de Iberia que la otra persona no iba a viajar. No dijeron nada y, al momento de subir al avión y despegar, veo que un pasajero ocupa el asiento que yo había pagado. Le pregunté y me dijo que se lo acababan de vender" , explica Armando Parcés.

Esta situación le dejó un tanto perplejo y cuando llegó a Zaragoza se puso en contacto conIberia. "Les pedí que me devolvieran el dinero de ese pasaje porque el asiento lo habían cobrado dos veces. Me respondieron que no argumentando que era un viaje de bajo coste», cuenta. Tras insistir en su reclamación y obtener la callada por respuesta, optó por ir a los tribunales.

Con tiempo libre como funcionario de la Seguridad Social durante 42 años, graduado social y con experiencia en elaborar escritos en la administración, Armando Parcés interpuso una demanda de juicio verbal en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza contra Iberia Líneas Aéreas de España S. A. Operadora.

"Es un tipo de juicio que por su cuantía (menos de 2.000€) no precisa de la asistencia de abogado ni procurador”, explica. No obstante, sí se necesitan unos elementales conocimientos jurídicos –como saber la legislación aplicable al caso–, que el zaragozano se ocupó de adquirir. De esta forma, demandó a la compañía por enriquecimiento injusto y la titular del juzgado, la magistrada María del Carmen Villellas, le ha dado la razón.

NOTICIAS RELACIONADAS Un juez condena a Goldcar por estafar a un cliente de Zaragoza al que cobró gasolina de más

Frente a la demanda, la aerolínea plantó cara alegando que el zaragozano no estaba "legitimado"para reclamar en nombre del pasajero que no hizo el viaje, sin embargo, la juez desestimó esta pretensión argumentando que lo que estaba exigiendo no era una compensación por un retraso o cancelación de un vuelo, lo que sí requiere la obligación de reclamar cada afectado de forma personal, sino por un billete que él había pagado.

Tras rechazar ese argumento, la magistrada concluye que sí que hubo un enriquecimiento injusto por parte de Iberia por cuanto "uno de los asientos que había adquirido y abonado el demandante y que finalmente no ocupó fue vendido a una tercera persona que evidentemente abonó el importe del billete sin que conste que el actor lo hubiera cancelado”.

El juicio se celebró el pasado 3 de febrero, la sentencia es firme y la compañía tiene 20 días para devolverle el dinero."Estas empresas saben que a la mayoría de los clientes no les merece la pena ni les es rentable contratar a un abogado ni un procurador por 79,45€. Pero claro, a veces topan, con un señor como yo, que no soy abogado, ni lo preciso para estos temas, por ser jubilado, con todo el tiempo del mundo”, dice. Y, sobre todo, con la razón.