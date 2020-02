Sin culto a Santa Águeda en la iglesia de San Cayetano de Zaragoza

La única imagen Santa Águeda que se podía venerar este miércoles en la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal era una estampa, la que lucía en la hucha de Asociación de Mujeres Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama (Amac Gema). La mesa de la asociación en la puerta de la iglesia -que permanecía cerrada- decenas de devotas arremolinadas junto a la fachada y un cartel en una de las hojas que informaba de lo que ocurría. "El culto del 5 de marzo -por febrero-, día de la festividad de Santa Águeda, se traslada a la parroquia del Portillo. Disculpen las molestias".

Santa Águeda sin culto en San Cayetano, Zaragoza. Heraldo.es

"Está cerrado", repetían una y otra vez Chelo Asín y Angelines Alejandre, las voluntarias de Amac Gema. Fuentes de la Diputación de Zaragoza, entidad de la que depende San Cayetano, señalan que la apertura del templo venía realizándose a pesar de que la petición que se hacía a la institución "contenía irregularidades". "Este año se ha querido resolverlas, pero la solicitud ha vuelto a presentar deficiencias", añaden. Se trata de una decisión conjunta junto a un representante del Arzobispado de Zaragoza : "Ambas instituciones hemos coincido en que lo mejor era no abrir la iglesia y dejar que todos los actos por el día de Santa Águeda se celebren en la iglesia del Portillo". Desde la asociación aseguran que cuando se les informó tramitaron el permiso con el Ayuntamiento de Zaragoza para hacer la cuestación en la calle, como hacen otros años en el interior del templo y que a ellos no les dijeron que la solicitud era irregular. "Por nosotras no es" , explica la trabajadora social de Amac-Gema.

Santa Águeda sin culto en San Cayetano, Zaragoza. Heraldo

En las últimas décadas, solo se había dejado de abrir las puertas de la iglesia este día durante las obras de la real capilla, en la década de los noventa, tal y como recuerdan fuentes cercanas al templo. Esos años la imagen de la santa se trasladó a la parroquia de San Felipe, donde este miércoles también acudía más de un grupo de mujeres en busca de Santa Águeda. Sin embargo, la mayoría emprendía camino hacia el Portillo.

"Venía todos los años aquí porque lo tengo al lado del trabajo y me venía de paso", apunta Pilar. Carmen elegía San Cayetano por la proximidad con la línea del tranvía. Y otra feligresa preguntaba por la cuota de la cofradía de Santa Águeda: "¿Ahora dónde la tendré que pagar? ¿Y los cantos?".

El Arzobispado recuerdan que Santa Águeda también se puede venerar en la iglesia del Portillo (abierta hasta las 20.30), donde se puede besar la reliquia, y también hay tallas de esta mártir en otras parroquias, como en La Magdalena (abierta según los horarios de culto) o en San Pedro Arbués, en el barrio de Las Delicias, entre otras.