Arranca un programa que usa el ejercicio físico como arma para mejorar la salud tras el cáncer

Está demostrado que el ejercicio físico es una de las mejores herramientas para superar las consecuencias del cáncer. La Asociación Amac-Gema de afectadas de cáncer genital y de mama de Aragón ha puesto en marcha un programa de entrenamiento para mujeres que han sobrevivido a la enfermedad. Una aventura que emprende en colaboración con la Universidad San Jorge y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza.

Esta actividad está liderada por Lucía Sagarra, doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y graduada en Enfermería, que dirigirá la intervención con el apoyo de nutricionistas y estudiantes de la facultad y que fue presentada el pasado jueves 30 de enero ante medio centenar de mujeres que asistieron a la sede de la asociación para una reunión informativa sobre el programa BE-AMACFIT.

La iniciativa consiste en realizar ejercicio físico bajo supervisión con un objetivo principal: mitigar los efectos secundarios de la enfermedad y el tratamiento, así como mejorar el bienestar y el estado general de salud de las mujeres afectadas de cáncer de mama.

"El programa es totalmente gratuito y evalúa el entrenamiento de fuerza funcional y cómo entrenar la fuerza mejora la salud de las mujeres supervivientes al cáncer de mama ya que el ejercicio físico se consolida como factor de mejora en la calidad de vida de las personas, aspectos físicos, sociales y psicológicos", explica Lucía Segarra. La doctora es consciente de que en Zaragoza "hay una necesidad de este tipo de acondicionamiento y los beneficios son muchos. Queremos ir más allá, buscamos medir cómo el ejercicio físico puede ser un tratamiento complementario a las terapias para mejorar la vida de las pacientes”, ha explicado.

El programa consta de tres horas de entrenamiento físico individualizado a la semana durante 12 semanas. "Dos horas serán de entrenamiento funcional dirigido con pesos, cintas, propio peso corporal y un tercer entrenamiento asesorado que desarrollará la función anaeróbica", ha explicado Lucía Segarra.

"Los tratamientos contra el cáncer producen grandes cambios en el cuerpo de las mujeres"

Las participantes en este programa contarán también con el asesoramiento de un nutricionista para aconsejar pautas de alimentación saludable para paliar los principales problemas físicos. “Hemos comprobado que los tratamientos producen cambios en la composición corporal de las mujeres, y aumentan mucho los factores de riesgo cardiovascular como diabetes o hipertensión y además se produce una pérdida de masa muscular y aumento de grasa así como pérdida de funcionalidad y trastornos en el sueño y en la actividad sexual”, ha añadido la responsable de la investigación.

“El objetivo del programa -ha explicado la doctora- es evaluar los efectos del entrenamiento de fuerza, el aumento de masa muscular y comprobar, con registro objetivo, como mejoran las variables de composición corporal, capacidad funcional fuerza muscular dinámica y masa muscular, así como calidad del sueño y calidad sexual de las mujeres”, ha añadido.

Cómo participar en el programa

Para participar en este programa gratuito las mujeres deben cumplir unos requisitos iniciales: no ser físicamente activas, tienen que haber terminado al menos hace siete meses los tratamientos de radioterapia y quimioterapia. No se puede participar con cardiopatía severa diagnosticada. Las pacientes deben estar estables y sin grave inmunodepresión.

Pasadas las 12 semanas de entrenamiento, será evaluado el estado físico de las participantes y si lo desean podrán seguir realizando el entrenamiento en centros deportivos cercanos a sus domicilios.