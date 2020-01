El gobierno cancela la presentación de 'Manual para defenderte de una feminazi' 

El gobierno da espaldarazo a la presentación de un polémico libro antifeminista en el Teatro Principal de Zaragoza que levantó criticas ayer entre los grupos de la oposición. La vicealcaldesa y concejal de Cultura en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Sara Fernández, ha anunciado este jueves que finalmente la presentación de 'Manual para defenderse de una feminazi' no se celebrará. Su autora, Cristina Seguí, habitual tertuliana política en los platós de televisión y cofundadora en su día de Vox, aunque ahora, asegura, desvinculada del partido, se ha mostrado muy crítica con la decisión de Fernández en las redes sociales y ha llegado a asegurar que la presentación se llevará a cabo "aunque sea en la calle".

La responsable del área ha explicado, no obstante, que la decisión se ha producido después de revisar la situación del expediente administrativo y comprobar que el gerente del Patronato de Artes Escénicas, José María Turmo, no lo había autorizado por escrito y la editorial tampoco había pagado la tasa obligatoria. "He llamado al gerente y le he dado la orden expresa de que comunique a la editorial que esta presentación no se autoriza -ha explicado Fernández durante su visita al Fitur-. Mantenemos nuestro compromiso con despolitizar los espacios culturales".

El anuncio de la presentación, que estaba, en principio, programada para el martes 28 de enero a las 19.00, se hizo público este miércoles desde la página web del Teatro Principal, aunque la concejal de Cultura pidió que fuera retirado pocas horas después, en cuanto fue conocedora de la noticia.