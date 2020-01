El PSOE pide el cese del gerente de Artes Escénicas por permitir la presentación de un libro antifeminista en el Principal

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido el cese del gerente del Patronato de Artes Escénicas de la ciudad, José María Turmo, por el anuncio de un libro de marcado carácter antifeminista en el Teatro Principal, que califica al colectivo como "un arma totalitaria de chantaje y coacción a la población masculina".

La presentación de 'Manual para defenderse de una feminazi', escrito por la cofundadora de Vox, Cristina Seguí, estaba prevista para el próximo martes, 28 de enero, a las 19.00, pero ya no está claro que se vaya a celebrar, pues la información sobre el evento ha sido retirada de la web municipal. La vicealcaldesa y concejal de Cultura, Sara Fernández, ha asegurado que desconocía el evento y ha solicitado revisar la situación del expediente administrativo.

La portavoz socialista, Pilar Alegría, por su parte, ha denunciado este miércoles, junto a la edil Lola Ranera, que se use un espacio público para dar cabida a una publicación que hace una "absoluta apología del machismo". Frente al Teatro Principal, ambas han anunciado la intención del PSOE de presentar este jueves un escrito que sirva para pedir explicaciones además de a Fernández, a la responsable de Igualdad, María Antoñanzas, y al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quien, ha incidido Ranera, "debe velar por garantizar los derechos de los ciudadanos".

"Creemos que este manual va en contra de todo ello", ha incidido. "Si fuéramos mal pensados empezaríamos ya a tener la sombra de duda de que quieren utilizar los espacios públicos para que hagan un mal uso de ellos los amiguetes del actual gobierno de la ciudad", ha añadido Alegría.

La autora del polémico libro, además de haber estado involucrada en la creación del partido de extrema derecha y haber sido presidenta del mismo durante unos meses en Valencia, colabora habitualmente como comentarista política en varios programas de televisión.

Su recién publicado escrito ha causado malestar e indignación entre los colectivos feministas por su fuerte y encendida crítica al movimiento. En él, según se podía leer en la página web del Principal, lo califica como "una de las mayores amenazas para la mujer del siglo XXI cuyo primer compromiso vital es proteger a sus hijos varones de la asimetría penal" y "puro marxismo frentista" que "imita el patrón chantajista, depredador y dominante del maltratador".

También acusa a las mujeres feministas de tener "una inclinación patológica y carnal por el criminal" y "una necesidad imperante de ser dominadas" y las considera "'groupies' de terroristas".

En este sentido, las asociaciones feministas de Zaragoza, según han informado desde el PSOE, se han movilizado para recoger firmas contra la celebración del evento. La responsable del área, no obstante, no ha especificado si finalmente se llevará o no a cabo, aunque ha ordenado "inmediatamente" que se retirase el anuncio de la página web hasta comprobar cuál es el estado del expediente administrativo que lo autoriza.

"Por parte de Cs seguiremos defendiendo como hasta ahora la no utilización política ni ideológica de las instalaciones municipales", ha mantenido Fernández. La vicealcaldesa no ha querido pronunciarse por ahora sobre la exigencia del grupo socialista de cesar al gerente del Patronato de Artes Escénicas, José María Turmo, y ha pedido "prudencia".