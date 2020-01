Langa del Castillo: "Llevo dos días sin salir de casa por la nieve"

Langa del Castillo, una población de 120 habitantes del Campo de Daroca, es uno de los pueblos aragoneses que permanece aislado por la nieve. "Mi mujer y yo llevamos dos días sin salir de casa por la nieve, ¿a dónde vamos a ir? Mientras haya tanta no vale pisar la calle y arriesgarte a sufrir un accidente", cuenta su alcalde, Basilio Valero, a sus casi 75 años, los cumple dentro de un mes. Lo que ahora reclama es que una vez que ya están limpias "las carreteras generales", alguna máquina quitanieves se acerque para limpiar la vía que enlaza este pueblo con la N-330.

"De momento, que yo sepa, no ha ocurrido nada grave ni nadie se ha puesto enfermo. El médico pudo venir el lunes, pero hoy (por el miércoles) que tenía consulta no ha podido llegar y el viernes ya veremos cómo está la cosa", cuenta. En el núcleo no hay niños en edad escolar y "los vecinos que tienen tractores, que no es mi caso, se han abierto camino para llegar a dónde necesitan".

El suministro eléctrico lo han recuperado este mediodía, pero durante toda la noche no han tenido ni luz, ni teléfono y la televisión "funciona unos ratos sí otros no". Desde hace "por los menos 30 años", dice, no recuerda una nevada semejante.

La situación de Langa de Langa del Castillo la ha denunciado en su Facebook con un vídeo Luis Miguel Quilez, un ganadero que vive en Daroca y tiene en el municipio granjas de porcino. "He podido acceder a 5 kilómetros antes de llegar al pueblo, porque el puerto de Restacón lo han abierto otros ganaderos con sus palas. Los animales han podido comer porque un hijo vivo allí y con el tractor se ha hecho paso, pero se ha terminado el pienso en una de las explotaciones y no puede pasar un camión".

Tanto en el vídeo, que ha grabado este miércoles a las 18.00 frente al muro de nieve que tapona la calzada, como en sus explicaciones sobre lo que está ocurriendo denuncia la "falta de coordinación entre las administraciones" para hacer frente a una situación extraordinaria como esta. "He preguntado a un maquinista que estaba en la nacional porqué no venía a limpiar la carretera y me ha contestado que no podía porque no son de su competencia. En una borrasca con unas consecuencias como estas tiene que haber un mando único para resolver todos los problemas", opina.

Insiste en que "la prioridad" son las autovías y ejes nacionales, pero que "a estas alturas ya es hora de que se acuerden de los pueblos pequeños". Durante toda la mañana ha intentado contactar con el 112, "que estaba colapsado", y por la tarde, por lo menos, "han contestado y se han tomado nota de la incidencia". "Cuantas más administraciones nos ponen a los ciudadanos peor servidos estamos", concluye con no poca desesperación.