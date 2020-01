Una moción de índole nacional, desencadenante de la renuncia del concejal de Vox

El único edil de VOX en el Ayuntamiento de Calatayud, Luis Esteban, confirmó ayer en rueda de prensa que el motivo que le ha llevado a renunciar a su acta como concejal y a dejar la política en activo es una moción impuesta a nivel nacional y que no casaba con “mis principios políticos y personales”. Sobre el texto de dicha propuesta o su temática, el bilbilitano declinó dar más detalles y descargó esa responsabilidad en el partido. Fuentes provinciales de la formación de extrema derecha consultadas por esta redacción explicaron que estas indicaciones llegaron desde la comisión intermunicipal y desde Madrid se limitaron a decir que no iban a añadir más explicaciones que las dadas por Esteban.

Por su parte, Esteban manifestó que por el momento seguirá militando en la formación y que prestará ayuda a la persona que le acabe sustituyendo en el puesto, que será otra de las integrantes de la lista que se presentó a las Elecciones Municipales de mayo aunque todavía no está cerrado quién lo hará. Asimismo, insistió en que su decisión se debía a la imposición para presentar esa moción y que él considera que “las políticas nacionales no deben influir en la política local en ningún momento, y menos cuando sus propuestas no suman a los intereses generales del municipio”.

“Vine a trabajar por y para Calatayud y no a presentar una moción que nada tiene que ver con los problemas que hay aquí. Mis principios me impiden que haga eso”, subrayó, una práctica, la presentación de mociones genéricas, que es habitual a nivel local o comarcal. Asimismo, reconoció que durante estos meses otros “pequeños detalles”, sobre los que tampoco quiso concretar más, le han llevado a abandonar la política.

Su escrito, que presentó el martes en el Consistorio, ahora seguirá su cauce, ya que tendrá que darse conocimiento en el próximo Pleno (previsto para finales de este mes), luego se tendrá que notificar a la persona que lo sustituya y finalmente realizarse la toma de posesión. También reconoció que desde los comités nacional y provincial, así como afiliados del partido en la ciudad, se habían puesto en contacto con él para que reconsiderase su renuncia.

A modo de balance de estos meses de actividad en el Ayuntamiento, Esteban agradeció la labor de compañeros y trabajadores municipales: “Hasta que no estás dentro no ves lo que supone e incluso puedes tener una idea contraria a la realidad”, confesó. Asimismo, insistió en que estas serían sus últimas palabras sobre el asunto y que no dará más declaraciones a los medios de comunicación.