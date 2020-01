Tres acusados de tener un 'supermercado' de drogas se enfrentan a 33 años de cárcel

Milton Seir A. G., Luis Octavio R. R. y John Alexander M. R. fueron juzgados este martes en la Audiencia Provincial de Zaragoza acusados de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, delitos por los que la Fiscalía pide 33 años de cárcel, once para cada uno de ellos.

Los tres fueron detenidos en abril de 2019 en el marco de la Operación Manoplas, llevada a cabo por el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Zaragoza.

Los agentes encontraron en un trastero de la calle de Anselmo Clavé, alquilado por Luis Octavio R. R. y utilizado por Milton Seir A. G., un amplio surtido de drogas que abarcaban desde la cocaína y la marihuana, al éxtasis, pasando por el LSD, el cristal o los comprimidos de viagra. No en vano, la Policía explicó entonces que estas personas suministraban sustancias estupefacientes a personas que regentaban casas en las que se ejerce la prostitución.

No obstante, esta cuestión no llegó a plantearse en el juicio y solo se pasó de puntillas al reconocer John Alexander M. que él había llegado a España procedente de Colombia un mes antes contratado por Milton Seir A. G. para trasladar chicas a los pisos para prostituirse.

En casa de este último acusado, en la calle de San Antonio María Claret, los agentes encontraron 100 gramos de cocaína, 160 de cannabis y 8.185 euros en efectivo. Milton A. G. negó ante el tribunal que se dedicara al tráfico de drogas y solo admitió que las sustancias halladas en su domicilio eran para su propio consumo.

Sobre la procedencia del dinero, declaró que provenía de su ahorro familiar y su actividad profesional consistente en realquilar habitaciones y elaborar tartas de diseño para fiestas y cumpleaños.

Por su parte, Luis Octavio R. R. manifestó que trabaja en la construcción, aunque en ‘negro’, y que el trastero lo usaba para dejar sus herramientas. Apuntó que le dio una copia de las llaves a John Alexander para que guardara una bicicleta, insinuando que fue este último quien almacenó las drogas.

Sin embargo, Alexander no solo lo negó sino que explicó que había denunciado a los otros acusados por haberle coaccionado para que reconociera que la mercancía era suya.

"Dije que era mía en el juzgado en un momento de susto y presión, pensando que iba a ser un momento pasajero y que no era tan grave. Pero cuando me enteré que me pedían 11 años de prisión les dije que no me iba a hacer responsable y puse una denuncia por temor a lo que me pudiera pasar a mi familia y a mí", manifestó a preguntas de su abogada, Laura Vela. Tanto ella como los letrados Alejandro Sarasa y Alejandro Giménez piden la absolución para los acusados.

Los procesados permanecen en prisión preventiva desde abril de 2019, cuando fueron detenidos por la Policía Nacional. Los tres son de origen colombiano y dos de ellos están en situación irregular en España, por lo que podrían ser expulsados sin son condenados, una vez cumplida una parte de la pena.