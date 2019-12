La "emoción" de intercambiar libros "especiales" bate récords en Zaragoza

Hay libros que te cambian la vida, hay otros que te abren las puertas de tu mente hacia una nueva realidad e incluso hay alguno que permite conocerse mejor a uno mismo. Cada cuento es una historia, una anécdota o una experiencia. Una forma de descubrir lugares nuevos, personajes fantásticos e historias que quedaron perdidas.

La escritura es un arte que comparten unos pocos mientras que la lectura está al servicio de muchos, aunque no de todos. En Zaragoza sí ha estado a disposición de todos. La tercera edición de la iniciativa 'Libros que importan', que ha llevado hasta la plaza del Pilar desde el pasado jueves una infinidad de historias, toca a su fin este lunes.

La mañana de este domingo, a pesar del frío y la niebla, la caseta solidaria ha estado muy concurrida. Los más rezagados, que aún tienen hasta este lunes para entregar su cuento, han acudido con un libro "especial" envuelto, acompañado de una dedicatoria en su interior, para posteriormente recibir otro de una persona anónima.

Numerosas historias emotivas se han desvelado gracias a esta iniciativa. "Antonio, un hombre que trajo el año pasado el último libro que pudo leer antes de quedarse ciego, ha vuelto a repetir la experiencia trayendo un libro que fue muy especial para él", han contado desde la caseta solidaria. Además, "hay gente que ha perdido a seres queridos y han decidido entregar los libros que eran especiales para el difunto", han añadido.

Hasta la caseta de la iniciativa 'Libros que importan' llegan historias de todo tipo y de muchos puntos de España y del mundo. "Hay muchas personas que vienen de fuera a pasar la Navidad a Aragón, conocen esta iniciativa y deciden comprar un libro aquí, en Zaragoza, y cambiarlo en nuestro puesto", han explicado.

Año tras año, y esta ya es la tercera edición de esta iniciativa solidaria, se intercambian cientos de libro y se baten récords. Hasta este sábado, ya se habían entregado más de 1.000 libros y en el total de las ediciones celebradas en Zaragoza, se han compartido más de 6.000.

La iniciativa 'Libros que importan' encara su recta final en la caseta de la plaza del Pilar de Zaragoza. Este lunes será el último día en el que los ciudadanos podrán entregar un libro que haya sido especial para ellos con su correspondiente dedicatoria para recibir otro ejemplar importante para otra persona. Este domingo, decenas de personas se han acercado hasta este intercambiador de historias para sumarse a la iniciativa.

Público muy variado

Hombres y mujeres y niños y niñas de todas las edades. Las sonrisas cómplices que mostraban los niños después de ver el libro que les había tocado se mezclaban con la alegría de los adultos al conocer que la novela que habían escogido era del género que más les gusta.

María Angeles Navas ha acudido con su hijo Jesús Larrosa por primera vez a esta caseta de la plaza del Pilar. "He entregado el libro 'Buscador de Tesoros' porque quiero que otra gente disfrute de él tanto como yo", ha contado el niño de 9 años. Él ha recibido 'Abuelita Opalina' con una dedicatoria muy especial: "A mi me gustó mucho este libro y es muy importante para mi, ahora te lo doy a ti para que lo disfrutes tanto como yo".

Por su parte, la madre de Jesús, ha asegurado que le "encanta la iniciativa, es emocionante". Además, ha tenido suerte porque ella ha entregado una novela negra y ha recibido otro libro del mismo género. "Espero que la persona que reciba este libro tenga una lectura amena y disfrute. Feliz año." ha escrito María Ángeles Navas en la novela que ha entregado.

Los más pequeños también son los más sinceros, Izan Martín, de 4 años, ha llevado '365 cuentos', un libro muy especial que se lo han leído sus padres pero que desvela que lo lleva porque lo tiene repetido."Eso no quita que sea un libro muy chulo", añade su madre.

Rafael Pradera, de 71 años, no se ha perdido esta cita solidaria este año tampoco. "He entregado 'Si tu me dices ven, lo dejo todo pero dime ven' porque es un libro muy especial y de fácil lectura", ha comentado. La ilusión por conocer el libro que van a escoger nunca se pierde porque "aquí nunca se sabe lo que te puede tocar".

Última llamada para los que tengan un libro especial y personal y deseen recibir otro a cambio. Este lunes, será el último día -probablemente hasta las próximas navidades- que la caseta de la plaza del Pilar continúe con su labor solidaria y social.