El temporal y rachas de 94 km/h obligan a cerrar parques, aplazar vuelos y retrasar trenes

Las fuertes rachas de viento que a partir de las 20.00 de este sábado barrieron la capital aragonesa dejaron un rastro de árboles caídos, andamios, chapas, antenas y cascotes desprendidos, y un buen número de contenedores desplazados de su sitio así como un montón de motocicletas derribadas en aceras y calzadas.

El incidente más grave, hasta el cierre de esta edición, fue el que se registró a las 20.14 en la calle de Celso Emilio Ferreiro, donde una persona resultó herida al ser alcanzada por las ramas de un árbol de grandes dimensiones que se desplomó. Según informaron fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza, la víctima sufrió una brecha en la cabeza.

Aunque la Agencia Española de Meteorología (Aemet) no tenía activado ningún aviso por fuertes vientos en el Valle el Ebro (sí que lo había hecho para la Ibérica y cotas altas del Pirineo), a partir de las 20.00 comenzó a soplar con mucha intensidad. En el aeropuerto de Zaragoza se midió una racha de viento de 94 kilómetros por hora a las 20.50, pero ya antes se habían registrado varias de 90 km/h.

Esta circunstancia afectó a un avión de la compañía aérea Wizz Air Hungary que tenía programado un vuelo procedente de Cluj Napoca (Rumanía) y otro con destino a la misma ciudad rumana. El vuelo con origen en la capital aragonesa tenía como hora prevista de salida las 19.15, pero se tuvo que retrasar al menos hasta las 23.38 al no haber llegado aún el avión que se había desviado con anterioridad a Barcelona por las inclemencias meteorológicas registradas en Zaragoza.

El temporal de viento llevó al Ayuntamiento a ordenar a las 21.00 el cierre de siete parques de la ciudad para prevenir riesgos de caída de árboles y garantizar la seguridad, ya que el terreno está húmedo tras las últimas lluvias. La decisión se tomó tras conocer la previsión de la Aemet, que había activado la alerta naranja en el Valle del Ebro por rachas de viento de entre 90 y 120 kilómetros por hora. Tras el aviso, se activó el Plan de Emergencias Municipal. Para este domingo, el pronóstico era de alerta amarilla con rachas no superiores a 90 km por hora, según estas fuentes.

Más información Aemet activó la alerta naranja en valle Ebro por el fuerte viento

Afecciones del viento en una urbanización de la calle de Valle de Zuriza, en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

Desde las ocho de la tarde, los Bomberos de Zaragoza recibieron multitud de llamadas solicitando su ayuda. Atendieron más de 30 servicios para asegurar andamios, y construcciones y retirar árboles. Así ocurrió, por poner un ejemplo, en el número 25 de la calle Valle de Zuriza, donde una chapa de grandes dimensiones se desprendió y cayó sobre una zona infantil, sin causar daños.

Desde Arcosur a la Camisera, pasando por el Arrabal, Garrapinillos, el Actur, San José, Valdespartera o Las Delicias, todos los barrios de la ciudad se vieron afectados por el temporal.

Diez trenes

El servicio del tranvía entre la plaza de España y la Romareda se vio interrumpido durante 17 minutos, entre las 20.59 y las 21.16, por la acumulación de hojas en las vías, llevadas por el viento, que impedían una correcta tracción de los convoyes.

El temporal que afecta a casi toda España fue el causante también de una avería de una catenaria y del pantógrafo de un tren en la zona de Madrid, cerca de la capital española. El incidente provocó el corte de la circulación de los trenes que cubrían el trayecto de los AVE entre Madrid y Barcelona.

A los pasajeros, según explicaron a HERALDO varios viajeros, se les informó por megafonía de que el retraso se había originado por la meteorología adversa, aunque desde Adif señalaron que las causas estaban todavía "por investigar" y se debía a un fallo de electrificación. Esta incidencia afectó a diez trenes que salían de Zaragoza o que tenían como destino la capital aragonesa.

A las 17.40 de ayer, a su paso por Vallecas, el tren que cubría el trayecto entre Sevilla y Barcelona se detuvo. Surya Casadevante

"Llevamos tres horas y media encerrados en el AVE, sin luz"

A las 17.40 de ayer, a su paso por Vallecas, el tren que cubría el trayecto entre Sevilla y Barcelona se detuvo. "He escuchado un ruido raro y la luz se ha apagado de golpe", relató Surya Casadevante, una pasajera con destino Zaragoza que había emprendido el viaje en Málaga. Al momento, todos los usuarios recibieron un correo de Renfe que informaba de una "avería de electrificación", aunque a través de la megafonía de un tren parado en Atocha se atribuyó el fallo al temporal. Según los pasajeros, esa fue la única noticia que tuvieron. "Llevamos tres horas y media encerrados en el AVE, sin luz y la ventilación no funciona. No tenemos comida, ni agua. Nadie nos ha dicho nada", contó Casadevante al cierre de esta edición. Tanto Renfe como Adif informaron de que se iba a fletar un "servicio de socorro" para evacuar a los numerosos pasajeros que viajaban en ese tren. "Vamos muchísima gente. Además, en Córdoba han unido dos trenes", explicó la viajera. Una incidencia que se sumó a los otros nueve trenes afectados.

El tren averiado en Vallecas, totalmente a oscuras. Oihana Marco