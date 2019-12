Familias de María de Huerva anuncian movilizaciones por la falta de espacio para secundaria

Las asociaciones de padres y madres (ampas) de los dos colegios de María de Huerva –Val de Atalaya y San Roque– están preparando un calendario de movilizaciones y acciones por el "retraso" en la transformación en centro integrado del Val de Atalaya, que se puso ya en marcha hace dos años de forma gradual. En su opinión, la partida comprometida por la Consejería de Educación en los próximos presupuestos (1,25 millones de euros) no es suficiente para acometer esta infraestructura (el coste total ronda los 3,9 millones) y alertan de que no hay suelo para instalar más aulas prefabricadas (ya hay siete para los alumnos de 1º y 2º de la ESO). Por ello, el curso que viene sería necesario ocupar espacios comunes de primaria o volver a viajar a Zaragoza, alternativas que no comparten. Por su parte, fuentes del Ejecutivo autonómico indicaron que las obras comenzarían en 2020 e indicaron que, aunque no estarían terminadas para septiembre, cuando se conozca el número de grupos nuevos que se incorporan al centro se analizarán los espacios existentes de cara a su adaptación como aula mientras duren los trabajos.

La secretaria general técnica de Educación, Cultura y Deporte, Estela Ferrer, trasladó la semana pasada a las presidentas de las ampas de Val de Atalaya y San Roque, Mayka Rincón y Vicky Turón, que las obras se podrían licitar en breve para iniciar la construcción. Este viernes se desplazará hasta la localidad zaragozana para mantener otro encuentro, al que asistirán también responsables municipales y miembros de los equipos directivos de los colegios.

Rincón recordó que "hay más de 150 alumnos de 1º y 2º de secundaria en aulas prefabricadas en el Val de Atalaya y el próximo curso se incorporarán 100 más". Si no se construye el edificio y se tiene que reubicar a todos, adelantó, "desaparecerán las aulas de desdobles, música, informática, biblioteca...". "El colegio –dijo– está completamente saturado". De hecho, ahora acoge a 591 niños:139 de infantil, 295 de primaria y los 157 de secundaria. "Está pensado para dos vías y ahora acoge a casi 600 estudiantes", añadió. Una opinión que comparte con Vicky Turón, quien recordó que el compromiso de Educación era que el edificio estaría operativo en el curso 2020-2021. Desde las ampas mostraron su "indignación" y exigieron que "se cumpla con lo estipulado" y que los alumnos de secundaria "puedan seguir con sus estudios con calidad sin salir de su localidad".

Por su parte, desde el Gobierno de Aragón se adelantó que en la reunión mantenida hace unos días con una representación de padres de alumnos se les trasladó que las obras comenzarán el próximo año y, de hecho, va a invertir 1,25 millones en este proyecto, que "da respuesta a una demanda de las propias familias para la conversión del centro en integrado, una propuesta que el Departamento recogió y ha llevado adelante". Además, indicaron desde la Consejería de Educación, "una vez finalizado este proyecto el patio contará con más extensión que en la actualidad".