Pajaritas de colores y panales de miel en el mercadillo navideño de la plaza de Aragón

Quienes se acerquen estos días hasta el mercadillo navideño de plaza de Aragón y el paseo de la Independencia de Zaragoza podrán disfrutar de una amplia variedad de productos llegados de varios rincones de Aragón y del mundo. Prueba de ello son los puestos de la Salazonera Aragonesa, Azafranes del Jiloca o Carnicas Ortín, todos ellos de Teruel, que se ubican en la plaza Aragón.

También se pueden adquirir todo tipo de productos derivados de la miel en el puesto de Apícola Cinco Villas. Y es que son varias las personas que se detienen a contemplar los pequeños panales que forman parte de su exposición. Muchos creen que son de decoración, sin embargo están en venta a 9 euros la unidad. “Aunque la gente no lo sepa, los panales también son comestibles”, explica Elisa Sancho, dependienta del puesto.

La oferta la completan una amplia variedad de tipos de miel, jalea real, polen, propóleo, cremas faciales y contornos de ojos, orujo, hidromiel e incluso velas. “La verdad es que da gusto ver producto de tanta calidad”, opina una clienta. Teresa ha visitado ya ambos mercadillos, el de la plaza del Pilar y el de plaza Aragón, y asegura que la selección de productos es “una maravilla”. “Ayer compré queso de cabra con trufa y otro queso de Teruel, es más caro pero la calidad lo merece”, asevera.

El mercadillo, que ocupa este espacio por primera vez tras ser trasladado desde Sagasta, cuenta con un total de 59 puestos que permanecerán abiertos hasta el próximo 6 de enero.

También encontramos puestos de artesanía, juguetes tradicionales, cuencos tibetanos y ¡moda en textil recuperada! Como el puesto de Unaocaloca que regenta la darocense Pilar Mesones. Sobre la mesa, pajaritas de colores y unisex con todo tipo de estampados, delantales hechos con sacos de café recuperados, sacos de semillas y una amplia variedad de completos. “Todos ellos únicos y artesanales”, reivindica.

Uno de los puestos más originales es el que regenta Mustafá, quien repite por segundo año en esta muestra con su puesto de artesanía, dice, llegada del mismísimo Egipto. “Vendemos desde papiros a productos de orfebrería o esencias”, explica el artesano. En su stand nos encontramos desde un marca páginas de Tutankamón por 1 euro, hasta un pergamino –que cuelga en una de las paredes laterales como si de un cuadro se tratase- por 55.

Ya en el paseo de la Independencia llegamos al puesto 33, ocupado por dos artesanas zaragozanas, Eva Seral con su ‘Poesía en piedra’ y Pilar Escursell con sus trabajos de joyería. “Nuestro objetivo es transformar emociones en diseños con piedras naturales”, explica Seral. Una original propuesta que consigue captar el interés de muchos transeúntes y que se detienen a apreciar sus cuadros, en los que vemos escenas cotidianas pero contadas con piedras.

Productos artesanos y originales

A su lado, Escursell ofrece una amplia variedad de pendientes, collares y pulseras hechos en plata y piedras naturales. “Para el colectivo de artesanos este tipo de citas suponen una oportunidad de salir del taller y llegar a mucha más gente en el centro de la ciudad”, concluye.

Concha es una de las zaragozanas que se ha acercado hasta la muestra para ver qué novedades se encontraba. En su opinión había “lo mismo que todos los años” y una oferta “muy poco navideña”. Por su parte, Andrea, decidía interrumpir el paseo de vuelta a casa para “alparcear entre los puestos”. “Me han llamado la atención los colores y la variedad de productos artesanos y me he acercado a ver qué encontraba”, reconoce. En su opinión, este tipo de citas permite al consumidor adquirir productos “artesanos y mucho más originales”.