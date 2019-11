Una joven, herida tras un atropello en la avenida de Madrid

Una joven, I. G. L., de 23 años de edad, ha resultado herida este sábado tras ser atropellada por un turismo, que conducía C. C. C., de 44 años, en el cruce entre la avenida de Madrid y el paseo de la Calanda.

Según informaron los Bomberos de Zaragoza, el accidente tuvo lugar sobre las 7.15 de este sábado en una zona donde no había paso de peatones.

La herida no presentaba lesiones de gravedad, pero fue trasladada a un centro hospitalario de Zaragoza para que fuera atendido. El conductor del turismo ha arrojado un resultado negativo en la prueba de alcoholemia.