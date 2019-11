Un zaragozano, nominado a los 'Óscar' de la voz en Los Ángeles

Este domingo, 17 de noviembre, el auditorio de los estudios Warner Bros de Los Ángeles, en California, se transformaba en el escenario de la sexta edición de la gala de los premios Voice Arts que, año tras año, reconocen la labor de algunas de las voces más celebres del mundo del cine a nivel internacional así como de algunas jóvenes promesas del sector.

Se trata de una cita que se transforma en una oportunidad única de reconocer a quienes ponen la voz de algunos de nuestros personajes favoritos de películas como ‘Toy Story 4’, ‘Cómo entrenar a tu dragón 3’ o ‘Ralph Rompe Internet’, y que contaba con actores y actrices de renombre entre los nominados como Keanu Reeves, Tom Hanks o Cate Blanchett.

En esta ocasión, un aragonés lograba colarse entre las nominaciones. Se trata de Miguel Ángel Lafuente, estudiante de locución que concurría en la categoría de Outstanding Spanish Voiceover –una de las 80 existentes en los premios- con el proyecto ‘World Environment Day 2019’, una campaña publicitaria desarrollada con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

A sus 45 años, Lafuente compagina sus estudios en doblaje y locución en la escuela Master D con su trabajo de jefe de almacén en una empresa zaragozana. Además, el proyecto con el que estaba nominado formaba parte del trabajo final del curso formativo ‘Itinerario de radio’ que se impartió en el Centro de Tecnologías Avanzadas (CTA) de la capital aragonesa hace unos meses. Fue su profesor, Chusé Fernández, quien tras ver la calidad del producto final decidió inscribirlo en los premios.

En su opinión, el hecho de llegar hasta una cita de estas características es todo un orgullo para Aragón. “Llegar hasta allí con su primer trabajo profesional es una demostración de hasta dónde puede llegar si sigue formándose”, afirma el profesor que ha hecho las veces, a su vez, de productor de la pieza nomidad.

“Lafuente es un diamante en bruto. Tuve la suerte de que entrase en uno de mis cursos y la verdad es que tiene un potencial increíble. Tiene una voz corporativa excelente y le auguro mucho futuro”, señala Fernández.

Y es que Lafuente llevaba toda la vida escuchando aquello de que “tenía voz de locutor”, pero siempre lo tomaba a la ligera. “Todo el mundo me decía lo mismo pero yo no hacía mucho caso, al menos hasta que una compañera de trabajo, Carmen, me animó a apuntarme a un curso”, rememora el nominado. Hoy reconoce que jamás pensó que llegaría tan lejos: “Tenía curiosidad por conocer más de este mundillo y, sobre todo, en la cuna del cine, por lo que decidimos ir a los premios. La verdad es que ha sido una gran experiencia”.

¿El sueño americano?

Juntos a su compañera de trabajo, el pasado viernes cruzaron el charco rumbo a Los Ángeles. “Yo creo que solo nunca habría llegado hasta allá porque soy bastante torpe y nunca había viajado tan lejos, una vez fui a Londres, pero poco más”, explica el zaragozano que asegura que la ayuda de Carmen ha sido incalculable.

Finalmente, tras una gala que duró en torno a tres horas, el premio de su categoría recayó sobre el locutor César Escalante –fue reconocido en el sector- por su trabajo en la promo de la Copa América de 2019, dirigida por Jorge Yunda. “Al llegar a un lugar de estas característica te das cuenta de cuánto nos queda por avanzar en el mundo del doblaje y la locución en nuestro país ya que casi todo el mercado se mueve en Norteamérica”, afirma Lafuente.

Sin embargo, la realidad de este jefe de almacén, cargo que ocupa desde hace 15 años, es bien distinta al ‘sueño americano’ que parecía perseguir con el inicio de este viaje: “Aunque en un principio no despertó ningún interés en mí hoy empiezo a sentir el gusanillo de este mundillo y, aunque sin demasiadas expectativas, me planteo enfrentarme a este nuevo reto y ver hasta dónde soy capaz de llegar”.