La turiasonense Nora Lamana, protagonista del partido solidario de Aspanoa

La niña turiasonense Nora Lamana es la protagonista del anuncio con el que Aspanoa promociona el partido de fútbol solidario ‘Metamos un gol al cáncer’ que se celebra este próximo domingo en La Romareda.

"Querían que fuera una niña porque otros años habían salido niños, y a Nora le gustó la idea y por la causa que era", recuerda Silvia Rada, la madre de la pequeña. "Me gusta mucho cómo ha quedado, me dicen mis amigos que me voy a volver famosa", añade la niña de nueve años.

Para esta familia es una forma de mostrar el infinito agradecimiento que sienten por todo el apoyo recibido de esta asociación. "Aspanoa son los que, cuando te dan la noticia, te asesoran y durante todo el trayecto son un apoyo fundamental tanto psicológico, como para los niños con fisioterapia o musicoterapia… son parte de tu familia", explica Silvia.

A Nora le detectaron una masa, que una ecografía confirmó que era un tumor. "Le hicieron pruebas para ponerle nombres y apellidos, como dicen los médicos. Nora tenía un tumor renal con metástasis pulmonar. Es un tipo de tumor exclusivamente infantil que se suele desarrollar hasta los seis años, aunque ella tenía siete", recuerda la turiasonense.

Tras extirparle el riñón y seguir diferentes tratamientos, hace ocho meses que "ya está libre de ellos". "Estamos con pruebas rutinarias, esperando que todo siga saliendo bien. Se supone que estamos fuera de peligro de posibles recaídas, pero seguimos con muchas pruebas", cuenta esta madre coraje.

Es un duro camino el que han tenido que recorrer, pero del que se quieren quedar con la parte buena. "Todas mis amigas del hospital, las enfermeras… he conocido a mucha gente", asegura Nora. "Pienso que de todo se aprende. Yo he cambiado como persona y con ella, valoro mucho las cosas pequeñas, vivir el día a día, no hago planes a largo plazo. Hemos conocido a gente maravillosa, y los niños nos dan muchas lecciones, pero es un peaje duro", reconoce su madre.

El domingo se vivirá una gran fiesta solidaria, en la que habrá más representación que nunca de Tarazona. "Tengo que agradecer a los cuatro colegios de la ciudad porque cuando les propuse la venta de entradas para el partido, todos me dijeron que sí, y es una satisfacción", dice Silvia, quien añade un agradecimiento muy especial para el centro educativo Moncayo, el colegio de Nora: "por todas las iniciativas solidarias que han organizado, a los profesores, a sus compañeros, a los papás… porque han sido un apoyo importantísimo y Nora no ha perdido la relación con sus amigos".